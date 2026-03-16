3M adapte sa production de connecteurs aux USA à la croissance de l'IA
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 16:48
3M prévoit d'étendre son outil de production dans les connecteurs optiques aux Etats-Unis afin de pouvoir répondre à la demande pour les centres de données de nouvelles génération dédiés à l'intelligence artificielle (IA).
Le groupe industriel diversifié 3M dit envisager une "expansion majeure" de ses capacités de production aux Etats-Unis pour ses technologies d'interconnexion optique à faisceau élargi (EBO), qu'il présente comme presque insensibles aux chocs avec des risques de griffures et d'endommagements éliminés dans la mesure où leurs surfaces de connexion ne se touchent pas.
Grâce à leur système de lentilles, ces composants qui utilisent une nouvelle lentille de collimation à réflexion spéculaire pour élargir le passage de la lumière et diminuer l'influence que peuvent avoir des particules sur leurs performances sont également moins sensibles à la poussière, ce qui rend possible la réduction des opérations de nettoyage lors des déconnexions/reconnexions.
Dans un communiqué, le conglomérat américain explique que ses investissements doivent porter sur l'installation de nouveaux équipements de fabrication de pointe et l'extension des surfaces de production.
L'objectif est de répondre à l'accélération de la demande mondiale pour les solutions de connectivité à haute performance, alors que les infrastructures d'IA nécessitent des débits toujours plus élevés.
Un virage stratégique vers les "hyperscalers"
Avec cette montée en puissance, 3M renforce sa position auprès de l'écosystème des centres de données, qui comprend notamment les hyperscalers (géants du cloud et du Web), les fournisseurs d'équipements de réseaux optiques ainsi que les partenaires d'assemblage de câbles.
Cette expansion s'inscrit dans une phase d'accélération opérationnelle pour le groupe, dont la technologie "EBO" est déjà entrée en phase de production de masse et est commercialisée depuis la fin de l'année 2024.
Le groupe n'a pas divulgué le montant total de l'investissement prévu, ni le nombre précis de nouveaux sites concernés par cette extension.
A la Bourse de New York, l'action 3M cédait 1,3% lundi matin dans les premiers échanges, essuyant la plus forte baisse de l'indice Dow Jones. La valeur perd pas loin de 7% depuis le début de l'année.
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