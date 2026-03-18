3D Energi déclare que l'unité australienne de ConocoPhillips cherche à acheter sa participation dans le bassin d'Otway

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La société australienne 3D Energi

TDO.AX a déclaré mercredi avoir reçu un avis de rachat de la part de l'unité australienne de ConocoPhillips COP.N en vue d'acquérir sa participation dans le permis d'exploration VIC/P79, au large du bassin d'Otway, à la juste valeur marchande.

Cet avis fait suite à des avis de défaut émis précédemment dans le cadre de l'accord d'exploitation conjoint relatif au programme de forage de la phase 1 d'Otway, dans lequel 3D Energi détient une participation de 20 %.

ConocoPhillips Australia, l'opérateur du permis, détient une participation de 51 %, tandis que Korea National Oil Corporation en détient 29 %.

L'accord prévoit que les parties s'efforceront de convenir d'une juste valeur marchande pour la participation, faute de quoi une évaluation sera réalisée par un expert.

Une fois la valeur déterminée, l'unité australienne de ConocoPhillips pourra exercer son droit de rachat dans un délai de 30 jours, a déclaré 3D Energy.

Si l'option de rachat n'est pas exercée dans ce délai, ConocoPhillips Australia et Korea National Oil Corporation peuvent mettre en œuvre d'autres mesures correctives prévues par l'accord, y compris une dilution potentielle de la participation de 3D Energi.

3D Energi a ajouté qu'elle continuait d'obtenir des conseils sur la validité des avis de défaut et de rachat.