3 stratégies pour booster son portefeuille boursier avec les Turbos

On dit que l'argent ne dort jamais, pourtant il existe de nombreuses situations où l'argent investi dans un portefeuille boursier n'est pas utilisé efficacement. C'est par exemple le cas pendant les périodes où les marchés n'ont pas de direction franche.

Nous verrons dans cet article comment utiliser les turbos pour mettre en place une stratégie de gestion active qui prendra en compte toutes les circonstances de marché.

Booster les périodes de hausse avec les turbos

Parmi les différents types de Turbo en Bourse, plusieurs émetteurs proposent une gamme de Turbo infinis BEST, lesquels vous permettront d'intervenir directement sur les actions et les indices, les matières premières, les métaux, et même les devises pour gérer le risque de change. Ainsi, quelle que soit votre stratégie d'investissement, vous pourrez trouver via les Turbos les outils dont vous aurez besoin pour booster votre performance pendant les périodes de hausse.

La rentrée scolaire de septembre ou le début de l'année en janvier sont des périodes qui marquent habituellement des mouvements francs et vifs sur les valeurs boursières.

Imaginons que vous ayez investi dans un ETF Nasdaq, il s'agirait alors d'un portefeuille correctement équilibré offrant une exposition sur les cent principales valeurs technologiques américaines. Comme c'est souvent le cas, un portefeuille même bien équilibré comporte toujours des valeurs qui sont moins performantes que les autres, voire légèrement perdantes à un instant précis.

Une stratégie qui pourrait être intéressante à mettre en place, si l'on estime qu'une hausse des marchés est à venir prochainement, est de sélectionner les actions les plus faibles de votre portefeuille (c.à.d. dans notre exemple dans l'indice Nasdaq). Il s'agit des actions qui ont du mal à générer de la performance au moment de votre analyse. Il serait alors possible d'optimiser la performance de votre investissement en achetant des Turbos call infini BEST qui dépendent de ces valeurs.

En effet, la stratégie consiste ainsi à profiter de la hausse de votre indice de référence (ici le NASDAQ-100) qui devrait entraîner à la hausse, dans son sillage, toutes les valeurs qui le composent y compris les valeurs moins performantes.

On pourrait alors se positionner sur un achat d'un Turbo Call infini BEST sur la valeur Moderna par exemple, qui a fait -39 % depuis le début de l'année et qui pourrait bénéficier d'un mouvement d'euphorie en cas de hausse des marchés financiers.

L'avantage de cette stratégie, c'est qu'avec un Turbo infini BEST, l'investisseur ne risque que le montant dépensé pour l'achat du produit. Ainsi, il pourra maîtriser son risque, et s'il décide de ne risquer que 100 ou 200 euros pour la mise en place de cette stratégie ; il aura la certitude de ne pas perdre davantage tout en gardant la possibilité de gagner beaucoup plus.

La stratégie est donc simple à mettre en place et elle ne risque pas d'impacter l'ensemble du portefeuille boursier. Une chose à faire quand on souhaite optimiser son portefeuille boursier, c'est de réserver 5 % ou 10 % de la valeur de ce dernier en liquidités disponibles qui pourront être utilisées au moment opportun avec des produits dérivés comme les Turbos.

Puisqu'on ne peut jamais être sûr que les prix d'une action vont réagir comme nous l'avions anticipé, l'inconvénient et le risque dans la mise en place de cette stratégie pourrait être de générer une perte supplémentaire, si les marchés venaient à prendre la direction de la baisse.

Utiliser les Turbos en tendance baissière

Un investisseur qui anticipe une baisse des marchés pourrait lui aussi mettre en place une stratégie un peu similaire. En cas de baisse des marchés à venir, l'investisseur aura cependant deux solutions qu'il pourra mettre en place.

La première stratégie serait très proche de ce que nous avons expliqué en cas de hausse. Il faudrait alors sélectionner la valeur ayant générée la plus forte performance et acheter un Turbo put sur cette action, estimant qu'en cas de tendance baissière c'est le prix de cette action qui baissera le plus.

Imaginons donc maintenant que vous ayez investi dans un ETF CAC 40 et que vous anticipiez une baisse des marchés dans les prochains jours ou semaines. L'une des valeurs du CAC 40 ayant réalisé la plus belle performance depuis le début de l'année est l'action STMicroelectronics avec +23 %.

Toujours dans l'optique que c'est l'action qui a le plus performé qui risque de connaître la plus forte correction, un achat d'un Turbo put sur STMicroelectronics vous permettra d'encaisser des profits en attendant que le marché se stabilise et reparte en tendance haussière.

Le risque avec cette approche, c'est de se positionner sur la mauvaise valeur. Il est donc possible en alternative, de choisir un Turbo put sur le CAC 40. La stratégie sera alors une stratégie de couverture le temps de la baisse.

L'avantage de ce type de stratégie, c'est que votre portefeuille boursier va générer de la performance normalement pendant les périodes de hausse des marchés, mais vous allez aussi pouvoir saisir les baisses et les corrections des cours de bourse comme étant des opportunités pour gagner un peu plus.

Bien que le risque soit toujours limité au montant dépensé pour acheter le Turbo, un montant qui est au choix de l'investisseur en fonction de sa gestion du risque, il faut rappeler que tenter de profiter des baisses implique une prise de risque supplémentaires et des pertes possibles.

Il faut bien garder en mémoire qu'un investisseur pourra choisir l'investissement passif et profiter des hausses d'une part, et subir les baisses d'autre part, mais sans prendre de risques supplémentaires. Alternativement, un investisseur pourra choisir une approche de gestion active lui permettant de profiter des hausses comme des baisses, mais encore faudra-t-il correctement analyser les marchés pour ne pas commettre d'erreurs sur les scénarios anticipés.

Stratégie de trading range avec les Turbos

Nous avons vu ce qu'il était possible de faire quand le marché s'installe dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, mais il est fréquent que le marché soit indécis et que les indices boursiers fluctuent entre une zone de support et une zone de résistance. On parle alors de Trading range.

Si ce genre de situation ne fait pas perdre d'argent à un investisseur car le marché est au point mort, il n'en reste pas moins vrai que l'investisseur ne génère pas de rendement de ses capitaux investis.

Les Turbos infini BEST permettant de se positionner sur les hausses et les baisses de marché, un investisseur pourra tenter de profiter des mouvements de prix dans le trading range et ainsi vendre les niveaux de résistance et acheter les niveaux de support.

Aussi longtemps que le marché restera en trading range, l'investisseur pourra utiliser sa réserve de liquidité pour générer de la performance. Il sera en revanche difficile, si ce n'est pas impossible, de déterminer précisément le moment où le marché sortira de son range pour s'installer en tendance. Il faut donc prévoir que la dernière opération sera une perte, celle-ci étant limitée au montant de l'achat du Turbo Call ou du Turbo Put, il sera relativement simple d'intégrer le risque de sortie de range dans la stratégie.

L'avantage de ce type de stratégie, c'est sa simplicité de mise en application une fois que le trading range a été identifié, d'autant plus avec les Turbos qui n'obligent pas l'investisseur à trouver le bon niveau pour positionner un Stop-Loss.

L'inconvénient en revanche, c'est quand le trading range est identifié trop tard et que l'investisseur commence à mettre en place la stratégie juste avant que le marché change de condition pour démarrer une tendance haussière ou baissière. Dans ce cas, la stratégie n'aura pas eu le temps de générer des bénéfices, et risque de rapidement provoquer la perte « finale » que nous évoquions dans les risques à prendre en compte.

