3 raisons, bonnes ou mauvaises selon les circonstances, de vendre un titre

(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch )

Même si les Français sont particulièrement averses au risque et achètent souvent des actions de bon père de famille avec une stratégie Buy & Hold, plusieurs situations peuvent amener un investisseur à revendre un titre. Attention cependant, il existe de bonnes comme de mauvaises raisons de vouloir se débarrasser d'une action et mieux vaut être sûr de soi avant de réaliser des arbitrages dans son portefeuille, que l'on pourrait ensuite regretter.

Découvrez dans cet article 3 situations qui devraient vous amener à vous interroger sur la conservation ou la revente d'un titre et nos explications pour faire la part des choses et effectuer le bon choix.

Son cours a chuté

Lorsque le cours d'un titre baisse et que la chute est importante, il convient alors de s'interroger sur le bien-fondé de garder le titre en portefeuille. Rappelons que les fluctuations sont des phénomènes parfaitement normaux en Bourse et il vous faudra donc différencier une volatilité passagère et contenue d'une dégringolade des cours. Même si vous êtes bien confronté à une baisse importante et que votre capital a subi une perte importante, pas question pour autant de paniquer et de vendre ses titres sans réfléchir. Vous pourrez chercher à vous débarrasser de vos actions si la baisse repose sur une dégradation des fondamentaux.

Ainsi, il sera le plus souvent judicieux de revendre le titre d'une société qui vient de perdre un avantage concurrentiel notable ou qui voit son business model mis à mal par une nouvelle réglementation. Vous devrez alors chercher à vous débarrasser du titre au plus vite pour limiter la casse. En revanche, si le cours d'une action plonge sans que les fondamentaux n'aient eux bougés mais que le cours de Bourse est entraîné à la baisse pas une situation macro-économique difficile par exemple, alors il n'est pas temps de vendre.

Au contraire, si les fondamentaux restent bons mais que le cours chute considérablement, il est peut-être même judicieux de racheter des titres à prix cassé. Ainsi, la première vague de l'épidémie de Covid-19 dans le monde a pu être l'occasion pour de nombreux investisseurs d'acquérir des titres très bon marché.

Son cours a explosé

À l'inverse, il peut aussi être intéressant de revendre un titre si son cours a grimpé en flèche. Attention tout de même, là encore, il faudra bien analyser la situation et ne pas revendre précipitamment vos actions. Une sortie prématurée pourrait vous faire passer à côté d'un gain important. Ainsi, il conviendra de sortir de sa position lorsque le titre aura atteint l'objectif que vous vous étiez fixé et que vous jugez désormais que son potentiel de hausse est limité.

En revanche, si vous n'avez pas atteint votre objectif et/ou que l'appréciation du titre s'explique par de bon fondamentaux et notamment des ratios financiers qui conservent ou renforcent leur attractivité, alors vous aurez tout intérêt à garder le titre en poche.

Vous avez un besoin urgent d'argent

Enfin, il est bien sûr nécessaire de vendre des titres si vous avez un besoin urgent d'argent et que vous ne pouvez pas faire autrement. Toutefois, ce motif de revente ne doit être exécuté qu'en dernier recours et nous tenons à vous rappeler que vous n'auriez jamais dû vous retrouver dans cette situation.

En effet, ne doivent être investis en Bourse que des capitaux dont vous n'avez pas besoin à court ou moyen terme. Vous devriez en outre disposer d'un fonds d'urgence suffisamment important pour parer à toute éventualité et ne pas avoir à revendre des titres par manque de liquidités.