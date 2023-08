3 produits financiers qui devraient séduire les jeunes actifs

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les jeunes aussi investissent et l'offre des courtiers Bourse tend à évoluer pour séduire cette clientèle aux attentes bien précises, en recherche de simplicité et d'accessibilité. On le voit notamment avec l'offre des neo courtiers en Bourse, axée sur l'expérience utilisateurs et la gamification. Les jeunes actifs, bien conscients de la nécessité d'investir pour financer leurs projets (y compris leur retraite), sont friands à la fois de nouvelles manières d'investir, mais aussi attirés par de nouveaux actifs, et exigeant quant à l'impact de leur placement.

Découvrez dans cet article trois produits financiers qui ont su se faire une place de choix dans le cœur des jeunes investisseurs.

Les actions fractionnées

Il est parfois difficile lorsque l'on est jeune et que l'on débute sur les marchés actions, de se constituer un portefeuille diversifié. En effet, le prix des actions en Bourse peut être un frein considérable. Il n'est pas rare que des actions coûtent plusieurs centaines d'euros, voire dépassent le millier d'euros. Et quand l'on sait qu'il est absolument indispensable de ne pas investir dans une seule action mais de respecter une diversification numéraire pour réduire le risque et la volatilité de son portefeuille boursier, cela peut s'avérer très compliqué. Les ETF, ces fonds cotés qui répliquent la performance d'un indice et accessibles dès quelques dizaines ou centaines d'euros peuvent bien être envisagés mais on fera alors une croix sur un stock-picking de conviction en se contentant de répliquer des indices boursiers.

Une solution existe depuis peu : les actions fractionnées qui permettent d'acheter seulement une partie d'une action (1/10 par exemple), rendant plus accessibles les titres les plus chers. Vous pourrez ainsi acheter des fractions d'actions de plusieurs sociétés, y compris les plus chères, sans que le prix ne soit prohibitif. Le plus souvent, il est possible de mettre en place un plan d'investissement prévoyant l'achat de fractions d'actions à une fréquence donnée, afin de parvenir à acheter une action complète au bout de plusieurs mois.

Évidemment, investir en actions fractionnées induit une multiplication des ordres de Bourse. Vous devrez en effet passer 2, 3, 5 voire 10 ordres d'achat pour obtenir une action complète, et cela a un coût. Mais les neo courtiers Bourse pratiquent une politique tarifaire hyper agressive, rendant même parfois l'acquisition d'actions fractionnées gratuite dans le cadre d'un plan d'investissement programmé.

Attention, tous les courtiers en Bourse ne proposent pas les actions fractionnées. Seuls les neo courtiers Bourse affichent les fractions d'actions dans leur offre de produits financiers. Sachez également qu'il est possible d'investir en actions fractionnées depuis un compte-titres mais pas depuis un PEA. Vous ne pourrez donc pas profiter des avantages fiscaux de cette enveloppe en achetant des fractions d'actions.

À noter : en cas de versement du dividende, vous toucherez la fraction du dividende correspondant à votre part de l'action. Mais seulement si vous possédez bien une fraction de l'action. Vérifiez bien que c'est le cas avant d'investir en actions fractionnées car certains courtiers en Bourse, sous cette dénomination, vous permettent seulement d'investir sur des produits dérivés dont le sous-jacent est l'action sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Et dans ce cas, vous n'êtes pas actionnaire mais créancier de l'émetteur de l'instrument financier que vous détenez.

Les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques non régulées, reposant sur la cryptographie, et s'appuyant sur la technologie Blockchain. Davantage vu comme des actifs financiers que comme des moyens de paiement, elles représentent désormais plus de 1 800 milliards de dollars de capitalisation. Ces actifs apparus à la fin des années 2000 se sont peu à peu imposés dans le paysage financier, notamment porté par les investisseurs les plus jeunes. Ainsi, 81 % des jeunes choisissent les cryptomonnaies pour leur placement selon l'enquête annuelle 2022 du Cercle de l'Epargne.

Les jeunes générations qui apprécient leur caractère innovant mais aussi et surtout le rendement potentiellement très important des crypto-monnaies.

Il n'est pas rare qu'une crypto-monnaie, sur quelques mois, affiche une variation de 100 %, voire de 1 000 %. Attention cependant, les perspectives de rendement sont corrélées au risque associé à ces investissements hyper volatils, qui voient leurs variations d'une amplitude record se dessiner à la hausse comme à la baisse.

Il n'en reste pas moins que sur le long terme, en optant pour un investissement échelonné dynamique (le montant investi à une fréquence donnée toujours respecté varie à la hausse ou à la baisse selon les cours de l'actif, le montant est revu à la baisse si les cours sont élevés et à la hausse si les cours sont bas) sur un panier de crypto-monnaies diversifié et représentatif du marché (avec donc une dominance du bitcoin et de l'ethereum, les deux principales crypto-monnaies), le risque est certes bien présent mais réduit.

Il sera possible d'investir en crypto-monnaies en direct depuis un exchange et conserver vos crypto-monnaies sur un wallet (cold ou hot) ou bien d'opter pour des produits dérivés, y compris des ETP, logeables sur un compte-titres proposé par un courtier en Bourse.

Les fonds ISR et la finance durable

Les jeunes sont très sensibles à la transition énergétique, mais aussi aux placements responsables et durables. Ils prêtent davantage attention au caractère durable et responsable de leurs placements et souhaitent bien souvent donner du sens à leurs investissements. 58 % des moins de 35 ans expriment de l'intérêt pour les placements responsables selon une étude de l'AMF d'avril 2023.

Les fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) permettent d'investir dans des fonds avec des actifs sélectionnés au regard des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Il s'agit le plus souvent de fonds actions, parfois thématiques (réduction des inégalités, alimentation écoresponsables, lutte contre le dérèglement climatique, consommation responsable, etc.), d'ETF, mais aussi de fonds obligataires ou immobiliers et même des SCPI.

Notez que la prise en compte des critères ESG constituent un facteur de surperformance et les fonds ISR tendant à faire mieux que les fonds traditionnels. Il est également important de rappeler que ces fonds investis sur des actifs risqués comportent un risque de perte en capital mais que la prise en compte des critères ESG permet de réduire le risque (notamment les risques de réputation, de réglementation, etc. qui peuvent avoir une forte incidence sur le cours de Bourse) par rapport aux fonds traditionnels.

Attention au greenwashing et à l'opacité de certains investissements présentés comme « responsables ». Il sera judicieux de se référer aux nombreux labels, gage de sérieux, comme le label ISR bien sûr mais aussi éventuellement le label Greenfin (financement de la transition écologique), ou encore le label finansol (regroupant les placements d'épargne solidaire et finance des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale).

Il est possible d'investir dans des fonds ISR depuis les supports en unités de compte d'une assurance-vie, d'un PER, mais aussi depuis un PEA ou un compte-titres proposés par des courtiers en ligne.