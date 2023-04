3 indicateurs indispensables de l’analyse graphique

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'analyse fondamentale est un passage obligé lorsque l'on effectue un stock-picking. En effet, elle vous permettra de réaliser une sélection de titres en adéquation avec votre stratégie (growth, Value, dividendes, etc.). Vous devrez pour cela étudier ce que l'on appelle les fondamentaux du titre, à savoir son business model, ses avantages concurrentiels, ses ratios financiers, etc. Mais pour savoir quel est le meilleur moment pour acheter le titre, il faudra se tourner vers l'analyse technique qui se base sur l'étude des graphiques de cotations afin de prédire la direction future (court ou moyen terme) des cours. Les différents indicateurs que nous abordons dans cet article, fondés sur l'étude des cours passés, permettent de repérer les meilleurs moments pour acheter un titre.

Découvrez dans cet article trois indicateurs indispensables de l'analyse graphique : les moyennes mobiles, la MACD et le RSI stochastique.

Les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont un indicateur de tendance parmi les plus faciles à mettre en œuvre. Elles servent à anticiper le cours futur d'un sous-jacent, quel que soit le type d'actif, en prévoyant si une nouvelle tendance a commencé ou une tendance précédente s'est terminée.

Une moyenne mobile est une moyenne d'un certain nombre de données qui vise à supprimer les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Les moyennes mobiles se calculent sur une période donnée, les plus utilisées par un investisseur moyen long terme sont 50 jours, 100 jours ou 200 jours.

Par exemple, pour calculer une moyenne mobile des cours de clôture sur 100 jours d'un actif, il faudra additionner les cours des 100 derniers jours et diviser le total par 100.

Les moyennes mobiles simples attribuent le même poids à toutes les données.

Les moyennes mobiles exponentielles sont des moyennes mobiles pondérées qui attribuent un poids plus important aux données les plus récentes.

Les interprétations possibles des moyennes mobiles

La moyenne mobile donne un signal d'achat lorsque la moyenne mobile à 50, 100 ou 200 jours traverse vers le haut la courbe des cours. À l'inverse, la moyenne mobile donne un signal de vente lorsque la moyenne mobile à 50, 100 ou 200 jours traverse vers le bas la courbe des cours.

On peut aussi utiliser les moyennes mobiles en comparant plusieurs moyennes mobiles entre elles :

L'achat est recommandé lorsque la moyenne mobile à 50 jours traverse vers le haut la moyenne mobile exponentielle à 200 jours ;

La vente est recommandée lorsque la moyenne mobile à 50 jours traverse vers le bas la moyenne mobile exponentielle à 200 jours

La MACD ou Moving Average Convergence Divergence

La MACD est un indicateur de tendance fondé sur les moyennes mobiles. Il sert à anticiper les retournements de tendances ou bien à confirmer la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière.

L‘indicateur MACD, développé par Gérard Appel, se calcule instantanément par la différence entre une moyenne mobile exponentielle de long terme et une moyenne mobile exponentielle de court terme (communément 26 à 12 périodes). Cette première courbe est donc un simple oscillateur de moyennes mobiles exponentielles, appelée ligne de MACD rapide, puis on ajoute sur le même graphique une seconde courbe appelée ligne de signal représentant une moyenne mobile exponentielle de période 9 de la première courbe.

La succession de croisements et donc de convergences-divergences des moyennes mobiles entre elles a donné le nom de cet oscillateur : Moving Average Convergence Divergence.

Les interprétations possibles de la MACD

MACD > 0 : tendance haussière

MACD < 0 : tendance baissière

Le croisement du MACD avec sa ligne de signal pourra être interprété comme un signal d'achat ou de vente selon le sens.

MACD passe de la zone négative à la zone positive : le titre entre en tendance haussière

MACD passe de la zone positive à la zone négative : le titre entre en tendance baissière

Le RSI ou Relative Strength Index

Le RSI est un indicateur de force. Cela signifie qu'il permet de repérer la puissance d'un mouvement. Il a été mis au point en 1978 par Welles Wilder. On l'utilise généralement en complément d'un indicateur de tendance pour déterminer si un mouvement s'essoufle ou au contraire prend de l'ampleur.

On calcule le RSI de la manière suivante :

RSI = 100 – [100/ (1+H/B)]

Avec H : la moyenne des séances haussières sur x périodes

B : la moyenne des séances baissières sur x périodes

Les interprétations possibles du RSI

Un actif est considéré comme survendu lorsque la valeur du RSI est comprise entre 0 et 30. À l'inverse, un actif est soumis à une forte pression acheteuse lorsque la valeur du RSI est comprise entre 70 et 100. Entre 30 et 70, le RSI est en zone neutre.

Communément, on a l'habitude de dire qu'il faut acheter un actif lorsque le RSI est compris entre 0 et 30 et le vendre lorsque le RSI est entre 70 et 100.

Il n'est pas nécessaire de procéder vous-mêmes à tous ces calculs. Les logiciels d'analyse graphique des courtiers Bourse vous fourniront moyennes mobiles, MACD et RSI. Il convient cependant de bien savoir de quoi il s'agit et d'être en mesure d'interpréter correctement les données fournies pour optimiser son point d'entrée sur un titre, ou la revente du titre.