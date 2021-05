3 bonnes raisons de revoir la composition de son portefeuille boursier

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un investisseur, contrairement à un trader, investit sur le moyen-long terme en adoptant des stratégies du type buy & hold. Inutile donc de procéder à des arbitrages trop récurrents qui, au travers des nombreux passages d'ordres qu'ils entraînent, n'enrichiraient que votre courtier. Sans compter que vous perdriez un temps précieux et généreriez du stress inutile !

Quand alors est-il opportun de revoir son allocation ? Quelles raisons justifient une remise à plat de son portefeuille ? Découvrez 3 motivations légitimes qui justifient qu'un investisseur reconsidère la composition de son portefeuille boursier.

Changement de profil et d'objectifs

D'abord, vous devez veiller régulièrement à ce que vos placements soient bien en adéquation avec votre profil. Celui-ci évolue tout au long de la vie puisque vous n'aurez pas les mêmes projets et le même horizon d'investissement à 30 ans ou à 60 ans. Vous pourrez ainsi avoir de nouveaux projets comme le financement des études des enfants, ou bien l'acquisition d'une résidence secondaire. Vous verrez aussi évoluer votre horizon d'investissement sur des projets de long terme comme le financement de la retraite.

En effet, vous avez pu investir à 30 ans sur les marchés boursiers avec une forte prépondérance d'actifs risqués par exemple, compte tenu de votre horizon d'investissement très long terme (supérieur à 30 ans). En revanche, à 60 ans, quelques années avant la retraite, il sera sans doute opportun de prendre ses bénéfices et de diriger son épargne vers des valeurs réputées plus sûres comme les aristocrates du dividende. Vous pourriez même envisager de réduire la voilure et de mettre vos sous sur un placement à capital garanti. Si au contraire vous considérez qu'avec l'âge et le départ de la maison de vos enfants et un ralentissement voire un arrêt de l'activité professionnelles, vous avez davantage de temps pour surveiller vos placements et souhaitez de ce fait investir de façon plus dynamique, cela est tout à fait possible. Tout est envisageable, du moment que votre portefeuille boursier est en totale adéquation avec votre degré d'aversion au risque, vos objectifs d'investissement et votre horizon de placement.

Réduire le risque

Pour conserver un portefeuille adapté à son profil, nous venons de le voir, il sera souvent question de réduire le risque. Cette motivation, tout à fait légitime pourra en effet se faire sentir au cours de votre vie d'investisseur, soit en raison de l'évolution de votre profil et de votre horizon d'investissement, soit en raison d'un contexte macro-économique particulièrement mouvementé. Vous pourrez alors choisir de vous débarrasser des titres les plus volatils ou des actions de petite capitalisation ou d'un secteur d'activité particulièrement touché.

Attention tout de même, ces arbitrages doivent être réalisés avec la plus grande mesure. En règle générale, il convient de se séparer d'un titre lorsque ses fondamentaux ont évolué de manière négative. Si le titre chute sans que les fondamentaux ne soient remis en cause, vous aurez tout intérêt à le conserver.

Doper le rendement

Vous estimez que votre portefeuille n'est pas assez performant ? Vous constatez que votre allocation sous-performe son indice de référence ? Cela peut constituer un motif de réallocation d'actifs. Vous pouvez en effet procéder à un examen approfondi des lignes de votre portefeuille pour revoir les ratios financiers et perspectives de croissance de chaque titre détenu en vue de se séparer des moins bons titres et d'obtenir ainsi des liquidités pour investir sur des actions prometteuses qui ne figurent pas encore dans votre portefeuille.

Attention tout de même, l'exercice peut être périlleux. Nous vous rappelons que moins du quart des gérants actifs font mieux que leur indice de référence sur 10 ans selon le dernier Baromètre Gestion active / Gestion passive publié par Morningstar, qui témoigne de la supériorité de la gestion passive sur la gestion active. Peut-être alors aurez-vous intérêt à privilégier les ETF au détriment des titres vifs. Mais vous vous priveriez ainsi des joies du stock-picking ! Là encore, chaque investisseur, selon son appétence pour l'investissement, le temps qu'il a à y consacrer et ses connaissances en la matière, optera pour ce qui lui convient le mieux.