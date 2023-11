3 actions aristocrates du dividende français dans lesquelles investir fin 2023 ?

Sanofi-2 (crédit photo : Adobe Stock / )

Souvent associé à la possibilité de devenir rentier, le versement régulier de dividendes est l'un des avantages d'un investissement en action en Bourse.

Dans cet article, retrouvez notre Top actions de 3 aristocrates du dividendes français, qui ont eu des parcours boursiers différents en 2023. Quelles perspectives en Bourse pour ces 3 actions aristocrates du dividendes français en 2024 ? Est-ce le moment d'investir dans ces 3 actions en Bourse ?

Action Sanofi

La première action aristocrate du dividende français que nous allons analyser dans cet article est l'action Sanofi, valeur du CAC 40 listée sur Euronext Paris et premier laboratoire pharmaceutique français.

L'actualité de Sanofi est notamment marquée par l'organisation de la scission de sa division santé grand public, qui regroupe des produits comme le Doliprane, le Maalox ou le Lactacyd. Cette division pourrait valoir plus de 20 milliards de dollars avant son introduction en Bourse (IPO), prévue pour le premier semestre 2024. C'est la banque d'investissement Rothschild qui s'occupe de l'opération de scission et de l'introduction en Bourse de la nouvelle entité.

Analyse fondamentale des derniers résultats de Sanofi

Sanofi a annoncé pour le troisième trimestre 2023 des ventes en hausse de 3,2 % avec un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros, et un bénéfice par action de 2,55 euros, mais l'abandon par le groupe de son objectif d'atteindre une marge de 32 % en 2025 a généré une forte baisse de l'action Sanofi. Néanmoins, à moyen terme, les analystes restent relativement positifs sur Sanofi, avec un consensus de 1,82 sur une échelle de 1 à 5 (selon un barème dont 1 signifie une forte recommandation d'achat, et 5 une forte recommandation de vente). L'objectif de prix pour l'action Sanofi à moyen terme est de 105,51 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 23,84 % par rapport au cours actuel selon le consensus des analystes.

Les analystes anticipent un bénéfice net par action Sanofi de 8,17 euros en 2023 et de 8,00 euros en 2024, ainsi qu'un dividende Sanofi net par action de 3,65 euros en 2023 et de 3,78 euros en 2024. Le rendement estimé du dividende Sanofi est donc de 4,26 % en 2023 et de 4,40 % en 2024.

Analyse technique de l'action Sanofi

Depuis le début de l'année 2023, les prix de l'action Sanofi sont en hausse avec une performance de +20 %, passant de 87 euros à 104 euros du mois de janvier 2023 au mois d'octobre 2023. Après la publication des derniers résultats de Sanofi en octobre 2023, les cours de l'action Sanofi ont chuté de -21 %, effaçant toute la performance de 2023 avec un plus bas à 80 euros avant de se stabiliser autour de 85 euros.

D'un point de vue technique, la théorie veut qu'un gap soit comblé. En effet, les cours de l'action Sanofi ont connu récemment un fort gap baissier de plus de 18 %. Cependant, il faut faire attention à la théorie des gaps car elle ne se réalise pas toujours.

Il faudra prêter attention au support à 84 euros, qui reste la dernière barrière avant une poursuite de la baisse de l'action Sanofi. S'il venait à casser, alors les cours de Bourse de Sanofi pourraient baisser jusqu'à 80 euros, voir même 74 euros. La cassure du support à 84 pourrait donc être un signal pour une potentielle vente à découvert (VAD) du titre Sanofi.

Analyse graphique de l'action Sanofi

À l'inverse, un rebond sur la zone de support à 84 euros pourrait être un signal qui amènerait les cours de l'action Sanofi à rejoindre les 100 euros et fermer le gap baissier du 26 octobre 2023. À mi-chemin avant les 100 euros, un premier objectif à 92 euros pourrait être une cible potentielle pour les acheteurs de l'action Sanofi.

Action Air Liquide

L'action Air Liquide est la deuxième action aristocrate du dividende que nous allons analyser. Spécialiste et leader du gaz et de l'hydrogène liquide, l'action Air Liquide est cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Air Liquide a récemment marqué l'actualité de par son implication dans la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2. La société Air Liquide a annoncé le 18 novembre 2023 la signature d'un contrat avec le groupe pétrolier TotalEnergies pour la fourniture d'hydrogène bas carbone pour sa raffinerie de Donges, en France. Air Liquide a également lancé le 16 novembre 2023 un appel à projets pour soutenir des initiatives innovantes en faveur de la décarbonation de l'industrie, de la mobilité et de l'agriculture.

Analyse fondamentale des derniers résultats d'Air Liquide

Air Liquide a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre le 25 octobre 2023, faisant l'état d'une augmentation de son chiffre d'affaires de +1,5 % (à données comparables en 2022). Le chiffre d'affaires Air Liquide s'élevant à 6,81 milliards d'euros. Il faut cependant noter que si l'on prend en compte la baisse du prix des énergies, le résultat réel est de -17,4 %.

Les analystes sont relativement optimistes sur Air Liquide, avec un consensus de 1,76 sur une échelle de 1 à 5 (sur le même barème que précédemment évoqué). L'objectif de prix moyen à trois mois est de 180,91 euros l'action Air Liquide, ce qui représente un potentiel de hausse de +6 % par rapport au cours actuel. Les analystes prévoient un bénéfice net par action Air Liquide de 6,06 euros en 2023 et de 6,50 euros en 2024, ainsi qu'un dividende Air Liquide net par action de 2,95 euros en 2023 et de 3,20 euros en 2024. Le rendement estimé du dividende Air Liquide est de 1,77 % en 2023 et de 1,92 % en 2024.

Analyse technique de l'action Air Liquide

De janvier à juin 2023, les prix de l'action Air Liquide sont en tendance haussière quasiment ininterrompue, enregistrant +20 % de hausse. Après que les cours soient passées de 139 euros à plus de 167 euros, une période de trading range a été observée avant que les prix de l'action Air Liquide ne repartent à la hausse en octobre 2023. Passant de 153 euros à plus de 170 euros, les cours de Bourse d'Air Liquide ont réalisé une performance de +12 % après la publication des résultats du troisième trimestre 2023.

Sur l'action Air Liquide, nous pouvons constater que les cours ont déjà cassé la dernière zone de résistance qui se trouvait à 168 euros. Dans un tel contexte, l'objectif de prise de profit pour les acheteurs pourrait être la ligne de tendance oblique autour des 172 euros l'action Air Liquide.

Si vous n'êtes pas déjà en position, la meilleure chose à faire serait d'attendre un retour des cours de Bourse d'Air Liquide sur la zone des 168 euros qui jouera le rôle de support. Dans le cas d'un rebond sur le support à 168, il pourrait être envisageable d'anticiper la hausse de l'action Air Liquide.

Analyse graphique de l'action Air Liquide

Si les cours de l'action Air Liquide venaient à casser le support des 168, alors un retour vers les 155 euros, puis les 148 euros serait plausible, tout ceci à mettre bien sûr en perspective avec un contexte économique qui validerait l'un ou l'autre des scénarios techniques.

Action Schneider Electric

La dernière action aristocrate du dividende français que nous allons analyser dans cet article, c'est l'action Schneider Electric, le spécialiste français des composants électriques dont l'action est aussi cotée sur Euronext Paris et fait partie du CAC 40.

Comme c'est le cas pour Air Liquide, Schneider Electric s'implique de plus en plus dans la transition énergétique. Dans ce cadre, Schneider Electric a annoncé une collaboration technologique avec Hailo, un leader mondial de la mobilité électrique. Cette collaboration vise à développer des solutions de gestion de l'énergie pour les véhicules électriques.

Analyse fondamentale des derniers résultats de Schneider Electric

Pour le troisième trimestre de 2023, le groupe Schneider Electric a annoncé des résultats en hausse de +12 % pour un chiffre d'affaires atteignant 8,8 milliards d'euros. L'un des résultats les plus en hausse concerne la gestion de l'efficacité énergétique, en hausse de +13 %.

Sur le même barème de 1 à 5, les analystes restent relativement positifs concernant l'action Schneider Electric avec une note médiane de 2,14. Alors que l'action Schneider Electric cote à 163,68 euros, les analystes prévoient une hausse à court terme vers les 172,72 euros, ce qui représenterait une performance de +5,52 %. Les analystes prévoient un bénéfice Schneider Electric net par action de 7,88 euros en 2023 et de 8,52 euros en 2024, ainsi qu'un dividende Schneider Electric net par action de 3,48 euros en 2023 et de 3,81 euros en 2024. Le rendement estimé du dividende Schneider Electric est de 2,13 % en 2023 et de 2,33 % en 2024.

Analyse technique de l'action Schneider Electric

Depuis le mois de janvier 2023, les prix de l'action Schneider Electric évoluent dans un trading range compris entre 140 euros et 165 euros. Alors que les prix de l'action Schneider Electric étaient en baisse et sur le point de sortir du trading range par le bas, ce qui aurait pu amener les prix de l'action Schneider Electric à entrer dans une tendance baissière forte, l'annonce des résultats du 26 octobre 2023 a provoqué une vive réaction des prix de l'action Schneider Electric qui se sont envolés de plus de 23 % en quelques jours seulement, passant de 134 euros à 166 euros.

Sur le plan chartiste, il est intéressant d'observer que les cours de l'action Schneider Electric viennent de rebondir sur un niveau de résistance majeur à 166 euros, actant un échec de cassure du niveau malgré une forte poussée haussière durant les derniers jours.

Il est donc possible que les cours de l'action Schneider Electric repartent à la baisse en direction des 155 euros, voire même des 150 euros, ce qui viendrait confirmer la théorie des gaps en fermant le gap haussier du 8 novembre 2023. Dans le cas d'une tendance baissière moyen ou long terme, l'objectif le plus lointain serait le niveau de support à 140 euros l'action Schneider Electric.

Analyse graphique de l'action Schneider Electric

Dans le cas contraire, si les cours de Bourse de Schneider Electric parvenaient à revenir sur la zone de résistance à 166 euros et casser le niveau, une poursuite de la hausse jusqu'au plus haut à 170 euros serait tout à fait possible dans un premier temps, voire même plus haut, mais en l'absence de niveau de support, nous ne pouvons que difficilement donner un objectif de prix. En suivant la ligne de tendance, nous estimons qu'un objectif entre 180 et 190 euros pourrait être plausible pour l'action Schneider Electric.

Le deuxième scénario acheteur serait une baisse de l'action Schneider Electric jusqu'à la résistance à 155 euros, pour tenter un éventuel achat et viser un retour sur les 166 euros. Il faudra bien sûr adapter l'analyse et les scénarios en fonction du contexte économique et géopolitique actuel.

Pour conclure, rappelons que vos positions en Bourse doivent faire l'objet d'une gestion du risque pointilleuse, et d'une stratégie élaborée intégrant des ordres take profit et stop loss. Il est aussi possible d'investir avec une stratégie dividende via des ETF Dividendes pour bien diversifier son portefeuille boursier.

