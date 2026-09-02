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2CRSi, toujours dans les petits papiers de Portzamparc, progresse en Bourse
information fournie par AOF 02/09/2026 à 12:35
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(Zonebourse.com) - L'action 2CRSi progressait ce mercredi à la Bourse de Paris suite à la décision de Portzamparc de maintenir le titre dans sa liste de petites et moyennes valeurs françaises préférées à l'achat, la High Five.

Peu après 12h30, le titre du fabricant de serveurs informatiques haute performance gagnait 2,2% à près de 26,3 euros. A ce niveau de cours, le titre progresse de plus de 125% depuis le début de l'année.

Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Portzamparc disent avoir identifié "un point d'entrée au-delà des secousses" sur la valeur.

Maxence Dhoury, l'analyste en charge du dossier, fait remarquer que le titre a, certes, bien rebondi depuis son point bas consécutif à l'attaque du vendeur à découvert Grizzly Research, mais qu'il reste encore très loin de son cours d'avant l'offensive (44,60 euros) et de son plus haut historique de 59,95 euros.

Il met également en évidence un contexte "durablement porteur" avec les investissements autour de l'IA et l'adoption croissante du refroidissement liquide et de la réutilisation de l'énergie.

Portzamparc affiche une recommandation "acheter" sur le titre, avec un objectif de cours de 63,8 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 148%.

Fondée en 2005 à Strasbourg, 2CRSi conçoit des serveurs durables ainsi que des technologies dédiées à l'IA, au calcul haute performance et au stockage de données.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 12:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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