2CRSi, toujours dans les petits papiers de Portzamparc, progresse en Bourse

(Zonebourse.com) - L'action 2CRSi progressait ce mercredi à la Bourse de Paris suite à la décision de Portzamparc de maintenir le titre dans sa liste de petites et moyennes valeurs françaises préférées à l'achat, la High Five.

Peu après 12h30, le titre du fabricant de serveurs informatiques haute performance gagnait 2,2% à près de 26,3 euros. A ce niveau de cours, le titre progresse de plus de 125% depuis le début de l'année.

Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Portzamparc disent avoir identifié "un point d'entrée au-delà des secousses" sur la valeur.

Maxence Dhoury, l'analyste en charge du dossier, fait remarquer que le titre a, certes, bien rebondi depuis son point bas consécutif à l'attaque du vendeur à découvert Grizzly Research, mais qu'il reste encore très loin de son cours d'avant l'offensive (44,60 euros) et de son plus haut historique de 59,95 euros.

Il met également en évidence un contexte "durablement porteur" avec les investissements autour de l'IA et l'adoption croissante du refroidissement liquide et de la réutilisation de l'énergie.

Portzamparc affiche une recommandation "acheter" sur le titre, avec un objectif de cours de 63,8 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 148%.

Fondée en 2005 à Strasbourg, 2CRSi conçoit des serveurs durables ainsi que des technologies dédiées à l'IA, au calcul haute performance et au stockage de données.

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