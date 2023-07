Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi: subvention de la BPI pour un appel à projet information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce l'obtention d'une subvention d'un million d'euros auprès de la BPI dans le cadre de l'appel à projet 'Maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée' de France 2030.



Ce soutien matérialise la volonté de l'Etat français de 'soutenir des acteurs technologiques de pointe avec pour objectifs la maîtrise des technologies numériques souveraines et sûre et le faire valoir de la stratégie nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle'.



'Ce projet ouvre des perspectives sans précédent en mettant la proximité au coeur des réseaux informatiques grâce à des applications d'IA fonctionnant en temps réel sur des systèmes embarqués', commente Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +3.71%