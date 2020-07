Communiqué de presse 2CRSi



Résultats annuels estimés 2019-20



2019-20, une année charnière pour changer de dimension



o Acquisition du groupe Boston Limited : accélération du déploiement commercial et de l'expansion internationale

o Performance pro forma estimée sur 12 mois : CA de 145,3 M€, EBITDA de 3,2 M€



Développements récents 2020-21



o Malgré l'impact COVID-19, une croissance pro forma estimée de +18% au 1er trimestre

o Intensification des efforts marketing et commerciaux

o Elargissement du catalogue de produits

o Nouveaux projets d'expansion à l'international



Nouveaux objectifs pour l'exercice 2020-21



o Une croissance soutenue du chiffre d'affaires, attendu entre 170 M€ et 200 M€

o Une amélioration du niveau de rentabilité