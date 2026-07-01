2CRSi porté par une note de Portzamparc, qui voit un point d'entrée "inespéré"

L'action 2CRSi poursuit son redressement mercredi à la Bourse de Paris, portée par une note de Portzamparc qui l'intègre à sa liste de petites et moyennes valeurs recommandées "High Five", considérant que la récente chute du titre représente un point d'entrée "inespéré" sur le fabricant de serveurs informatiques de haute performance.

Vers 14h, le titre gagne près de 17%, autour de 36 euros, signant ainsi l'une des plus fortes progressions du marché parisien.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Portzamparc font remarquer que le titre a déjà presque doublé depuis son point bas ayant suivi l'offensive du vendeur à découvert Grizzly Research, mais qu'il demeure très loin du cours d'avant l'attaque.

"Surtout, les niveaux actuels extériorisent une valorisation attrayante pour une valeur de forte croissance", souligne la société de Bourse, qui met en avant un ratio Valeur d'entreprise/Résultat opérationnel (VE/ROP) de 22x pour 2026, 8x à horizon 2027 et 4x attendu en 2028.

Une décote jugée "artificielle"

L'intermédiaire évoque par ailleurs une actualité qui s'annonce porteuse sur le nouvel exercice, avec des avancées attendues sur les projets européens d'IA gigafactories, l'entrée en production du partenariat avec Valeo et le lancement de la nouvelle génération de processeurs Vera Rubin de Nvidia.

Portzamparc met par ailleurs en évidence un contexte durablement porteur avec les investissements autour de l'IA et l'adoption croissante du refroidissement liquide. Sa recommandation reste à "conserver" avec un objectif de cours de 59,3 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 55%.

Depuis le début de l'année, 2CRSi gagne encore près de 210%.