Communiqué de presse 2CRSi



Mise en place d'un PGE d'un montant d'environ 10 M€.



2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir reçu les accords d'un groupe de partenaires bancaires en vue d'un emprunt d'environ 10 millions d'euros, garanti par l'Etat français à hauteur de 90% (PGE).



Ce nouveau financement a été obtenu auprès de banques de premier plan, partenaires historiques du Groupe. Le prêt, non-dilutif pour les actionnaires, est assorti d'un taux d'intérêt fixe annuel de 0,25% au titre de la première année ; il a une maturité initiale d'un an et une option d'extension, exerçable par 2CRSi, pouvant aller jusqu'à 5 années additionnelles.