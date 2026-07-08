2CRSi membre du consortium ÆTHER qui participe à un appel d'offres

Le consortium a annoncé sa candidature à l'appel d'offres "AI Gigafactory" de la Commission européenne et l'entrée en négociations très avancées pour le développement de ses deux premiers campus européens dans la région de Strasbourg.

L'ambition d'ÆTHER, qui réunit des acteurs européens majeurs de l'énergie, de la construction, du cloud, des semi-conducteurs, du calcul haute performance et de l'IA, est de démontrer que l'Europe dispose de toutes les compétences nécessaires pour concevoir, construire, alimenter, exploiter et faire évoluer les infrastructures d'intelligence artificielle.

Le consortium est en négociations très avancées pour l'acquisition de deux sites industriels dans la région de Strasbourg destinés à accueillir des usines de production de calcul d'intelligence artificielle.

Déjà doté des installations et des autorisations administratives requises, le premier centre de calcul, FR-SXB1 devrait démarrer courant de l'année 2027, sous réserve d'une finalisation de l'acquisition définitive du site avant la fin octobre 2026. Tandis que FR-SXB2 devrait démarrer quelques mois plus tard, sous réserve d'une finalisation de l'acquisition définitive du site avant la fin décembre 2026.

Avec un démarrage progressif, les deux sites disposeront d'une puissance électrique totale cumulée initiale de 42 MW. Dans les 12 mois suivant le démarrage, l'objectif sera d'obtenir environ 40 MW de capacité d'électricité supplémentaire, pour l'ensemble des deux sites.

L'ambition finale sera d'atteindre une capacité électrique supérieure à 400 MW, sous réserve des capacités électriques et des propositions de RTE, déjà en cours d'études et attendues pour la fin juillet 2026 pour FR-SXB1.

Situé au coeur de l'Europe, à proximité immédiate des institutions européennes et au centre de l'axe économique rhénan, ce double campus a vocation à devenir l'une des infrastructures d'intelligence artificielle les plus avancées du continent européen.