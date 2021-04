Communiqué de presse 2CRSi



2CRSi, lauréate de l'appel à projets « plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques ».



2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir été sélectionné par l'Etat dans le cadre du « plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques » avec son projet de relocalisation d'activités critiques sur le territoire national, un soutien qui se matérialisera par une subvention de 800 000 euros.



Face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, l'Etat Français a mis en place en septembre 2020 un plan de relance massif de 100 milliards d'euros, dont 35 milliards dédiés à l'industrie. Si l'objectif global est la modernisation des outils de production et le soutien de la transformation numérique et environnementale, le gouvernement entend plus particulièrement au travers de ce plan garantir la souveraineté nationale en localisant ou relocalisant la production de filières stratégiques, dont l'électronique.