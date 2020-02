Communiqué de presse 2CRSi.



Impacts attendus de la fermeture de nombreuses usines asiatiques en raison du COVID-19.



Au regard de l'évolution de la situation du COVID-19, 2CRSi souhaite éclairer les investisseurs sur l'impact à court et moyen terme sur ses capacités de production et ses perspectives commerciales.

Comme pour l'ensemble des acteurs des secteurs électroniques et informatiques, la principale conséquence immédiate de la crise sanitaire est la fermeture ou la très forte réduction d'activités de nombreuses usines de composants électroniques ou de sous-ensembles de serveurs informatiques. A celle-ci s'ajoute la forte réduction de l'offre de fret liée à l'annulation de la quasi-totalité des vols internationaux vers la Chine.