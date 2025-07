2CRSi: forte progression du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 15:37









(Zonebourse.com) - 2CRSi annonce un chiffre d'affaires en progression de 31% à 220,8 millions d'euros pour l'exercice clos fin juin, 'confirmant une dynamique commerciale très soutenue' selon le concepteur et fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques.



'Dans un marché mondial des serveurs en pleine expansion (+45% selon IDC), la demande pour des serveurs performants, durables et conçus pour maximiser l'efficacité énergétique, croît encore plus vite', explique le groupe.



'Si les récentes commandes, déjà livrées ou en cours de livraison, apportent une visibilité forte sur la croissance future du chiffre d'affaires, l'amélioration des marges constitue un enjeu majeur pour l'exercice à venir', prévient-il toutefois.



Dans un contexte concurrentiel intense avec les OEMs américains et chinois, son principal défi pour l'année qui débute sera d'atteindre l'objectif déjà annoncé d'une marge d'EBITDA de 12%, soit environ 36 millions d'euros pour un CA de 300 millions.





