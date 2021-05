Communiqué de presse 2CRSi



2CRSi établit un campus technologique et un datacenter « vert » à Rouses Point, dans l'Etat de New York.



Le campus technologique est appelé à devenir le centre d'expertise de 2CRSi aux États-Unis, regroupant la production d'équipements informatiques, les services de ventes, de formation, de recherche et développement et les fonctions support, ainsi qu'un datacenter fournissant aux clients des services d'hébergement écologiques.



Stratégiquement situé à l'entrée du corridor Québec-New York entre New York et Montréal, l'ancien site de production de Pfizer, à seulement 800m de la frontière canadienne, dans le comté de Clinton, est réhabilité par ERS Investors et sera spécifiquement aménagé par 2CRSi pour son projet.