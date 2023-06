2CRSi dévoile des comptes annuels dégradés

Pour le nouvel exercice, 2CRSi " entend accélérer la transformation commerciale tout en maintenant une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts et d'évolution de marges ". Dans cette perspective, le recentrage sur le coeur de métier de " concepteur et fabricant " avec la cession programmée de l'activité distribution est présenté comme " un moteur décisif ".

Cette situation financière devrait être significativement améliorée au cours des prochains mois avec la réalisation de la cession de l'activité distribution. Ainsi, comme annoncé, le produit de cette vente sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres qui s'établissaient à 27,8 millions d'euros à fin février 2023.

(AOF) - Sur l’exercice 2022-2023, 2CRSi a essuyé une perte net, part du groupe, de 11,6 millions d’euros contre une perte de 1,1 million d’euros pour l’exercice précédent. En un an, l’Ebitda du concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance est passé de 8,4 à 1,7 millions d’euros. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 184,4 millions d’euros contre 183,6 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022.

