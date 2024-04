Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: déploie des serveurs 'Edge Computing' au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - 2CRSi Canada annonce le déploiement d'un ensemble de serveurs Edge-Computing, dans des édifices accueillants du public pour réutiliser la chaleur gâchée en remplacement de chauffages aux énergies fossiles.



La technologie informatique du 'Edge Computing' permet de décentraliser le traitement des données sur des petits sites, optimisant ainsi la communication dans des zones où la bande passante est restreinte.



Les systèmes de refroidissement de cette installation sont reliés au système de chauffage qui utilisait auparavant des combustibles fossiles tels que le gaz ou le fioul. Désormais, la chaleur produite par ce centre de calcul contribue à chauffer ces lieux.



La solution 2CRSi est alimentée par de l'électricité ayant un impact carbone très faible. Avec son partenaire local, c'est l'accès à un nouveau marché de plus de 300 millions de dollars canadiens (soit environ 205 ME) qui vient de débuter pour 2CRSI au Québec.





