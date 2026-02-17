2CRSi décroche une commande de 140 MEUR en serveurs d'IA pour un projet Cloud au Japon
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:12
2CRSi annonce la signature d'une commande de 140 millions d'euros (prix "liste") portant sur la fourniture de serveurs dédiés à l'entraînement et à l'inférence de modèles d'IA à très grande échelle. Les premières livraisons interviendront au printemps 2026, pour un déploiement progressif jusqu'à l'été.
L'infrastructure reposera sur les serveurs Godì 1.8E2D intégrant les puces NVIDIA B300 Blackwell Ultra, capables de dépasser 144 pétaFLOPS en densité FP4, avec une architecture optimisée pour les charges massives et l'efficacité énergétique.
La société précise que la livraison est attendue avant la fin de l'exercice en cours, ce qui permettra de dépasser l'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros. Une actualisation des perspectives sera présentée le 26 mars 2026 lors des résultats semestriels, ajoute 2CRSi.
Valeurs associées
|17,2400 EUR
|Euronext Paris
|+3,11%
