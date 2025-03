2CRSi: création d'une nouvelle filiale Cloud Solutions information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce la création de sa nouvelle filiale 2CRSi Cloud Solutions, qui 'a pour mission de repenser l'infrastructure cloud avec des solutions performantes, évolutives et énergétiquement efficientes, déployables au plus près des besoins des clients'.



'S'appuyant sur la stratégie d'expansion du cloud en Amérique du Nord de l'année dernière, ce lancement fait suite à l'annonce d'un contrat de 610 millions de dollars avec un opérateur de centre de données majeur aux États-Unis', précise la société.



Avec 2CRSi Cloud Solutions, elle entend 'révolutionner le cloud souverain, en conciliant performance, écoresponsabilité et flexibilité', grâce à des infrastructures de pointe s'appuyant sur son savoir-faire en hardware, refroidissement et IA.





