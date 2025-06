2CRSi: contrat IA stratégique aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir conclu un contrat stratégique pour la fourniture de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle dans l'État de New York, pour un montant supérieur à 100 millions de dollars US en prix public.



Les équipements, dotés des derniers GPU NVIDIA H200, visent à répondre à la demande croissante en calcul haute performance et en IA.



Les livraisons sont prévues en deux phases, en juillet et août, coïncidant avec le démarrage du nouvel exercice fiscal.



Ce contrat, significatif au regard des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés au premier semestre de l'exercice en cours, soutient une perspective de forte croissance.



2CRSi rappelle viser plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2024-2025 et confirme qu'aucune augmentation de capital n'est envisagée.





Valeurs associées 2CRSI 5,3600 EUR Euronext Paris -0,92%