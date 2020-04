Communiqué de presse 2CRSi



Commande confirmée de 24,9 M€. Trésorerie de 10,6 M€ au 20 avril 2020. Confiance réaffirmée.



Suite à l'intention de commande annoncée dans le communiqué de presse du 24 janvier 2020, 2CRSi annonce avoir accepté une commande de Blade d'un montant total de 24,9 M€. Pour cette commande visant à équiper les offres milieu et haut de gamme du service de PC dans le cloud « Shadow », 2CRSi a élaboré un tout nouveau type de serveurs de calcul, encore plus efficients tant en ressources utilisées pour leur fabrication qu'en termes de consommation d'énergie, avec un gain attendu de plus de 30% par rapport aux standards du marché.