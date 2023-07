2CRSi : cession de sa branche distribution finalisée

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

Cette vente conduit également à l'extinction de la dette financière liée à l'option d'achat des 30% de parts restantes des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, pour un total de 13 millions d'euros, montant incluant également l'ensemble des compléments de prix prévus depuis l'acquisition en 2019.

(AOF) - 2CRSi a finalisé de la cession de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited à une filiale de Source Code, LLC (basée à Norwood, MA, USA), opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques. Comme annoncé, le produit de la cession a été affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres de 2CRSi. La dette financière consolidée a ainsi été sensiblement réduite, passant de 54,6 fin février 2023 à moins de 17 millions d'euros.

