22nd Century Group Inc devrait afficher une perte de 6,21 $ par action
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* 22nd Century Group Inc XXII.OQ XXII.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Williamsville New York devrait déclarer une baisse de 31,5% de ses revenus à 5,44 millions de dollars contre 7,95 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour 22nd Century Group Inc est une perte de 6,21 $ par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour 22nd Century Group Inc est de 63,25 $, soit environ 96,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,30 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 10:01 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

22ND CENTURY
2,3000 USD NASDAQ -5,35%
