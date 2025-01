2025: J. Safra Sarasin anticipe une hausse de la volatilité

(AOF) - "La volatilité des marchés financiers va augmenter", annonce J. Safra Sarasin. "À moins de deux semaines de l'investiture de Donald Trump, les marchés obligataires mondiaux deviennent de plus en plus nerveux, poussant notamment les rendements à long terme à la hausse", observe le gérant. L’économie américaine actuelle est "très différente" de celle que Donald Trump a supervisé au cours de son premier mandat, avec "un écart de production positif, une croissance supérieure à la tendance, des pressions inflationnistes persistantes, un vaste déficit budgétaire et une dette publique élevée".

Si la volatilité des marchés financiers est susceptible d'augmenter, c'est du fait que "le dosage des politiques proposé par la nouvelle administration américaine devrait perturber le statu quo". Selon le gérant, la Fed ne pourra abaisser ses taux que de 50 points de base en 2025, de sorte que les rendements obligataires devraient rester plus élevés, même si le portage élevé constitue une proposition attrayante pour les investisseurs.

La volatilité accrue se fera également sentir dans le secteur des actions, où l'environnement favorable caractérisé par la baisse de l'inflation et l'amélioration de la dynamique macroéconomique a "peu de chances de perdurer". Pour l'avenir, J. Safra Sarasin dessine un tableau "plus équilibré", où "l'inflation et les taux d'intérêt limitent la hausse des valorisations, tandis que les bénéfices devraient continuer à augmenter".