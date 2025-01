Avec Samsung Electronics également "l'exposition à l'IA peut être achetée beaucoup moins cher qu'avec d'autres actions", alors que le groupe coréen a annoncé qu'il allait commencer à produire en masse les puces de mémoire DRAM les plus fines de l'industrie pour l'IA.

Le gérant donne l'exemple de la société californienne Western Digital, fabricant de disques durs qui avec une capitalisation boursière de 19 milliards de dollars, est " loin dans la liste des plus grandes entreprises de l'indice S&P 500 ". Si sa capitalisation boursière n'est pas beaucoup plus élevée que celle de celle de l'opérateur télécoms norvégien Telenor, elle dispose d'un fort potentiel grâce à sa croissance dans le secteur des mémoires Nano flash.

(AOF) - Les gains de productivité des valeurs technologiques "ne sont pas près de s'arrêter", affirme Anders-Tandberg Johannsen, gérant principal du portefeuille DNB Technology. "Il suffit de penser à l'IA générative, à l'automatisation et à la robotique, à la conduite autonome, au big data dans le cloud, à l'internet mobile à haut débit ultrarapide (5G) et à l'Internet des Objets". Pour lui les investisseurs "devraient se concentrer sur ces sujets clés en 2025".

2025: DNB AM conseille de se concentrer sur la technologie

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.