2025 : AllianzGI prône la diversification

(AOF) - Le second mandat de Trump intervient alors que les économies divergent en matière de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt, et cette divergence devrait s'accentuer en 2025, souligne AllianzGI. Le gérant reste positif sur les marchés actions, mais s'attend à une augmentation de la volatilité au fur et à mesure que sera découvert l’impact de la nouvelle politique américaine sur l'inflation et les chaînes d'approvisionnement mondiales, "en particulier l'immigration et les droits de douane".

Smallcaps US, actions japonaises, dette émergente, or...

AlianzGI prône une diversification qui "pourrait inclure des actifs des marchés privés, en particulier si la hausse de l'inflation renverse la récente décorrélation entre les actions et les obligations". Les risques géopolitiques seront "importants mais inégaux" sur les marchés, "des tarifs douaniers à la paralysie politique dans la zone euro", ce qui nécessitera "une approche adroite de la gestion d'un portefeuille".

Les petites capitalisations américaines "devraient prospérer sous une économie Trump", tandis que le marché actions japonais "pourrait être moins vulnérable aux attaques tarifaires que de nombreux autres pays asiatiques, tout en bénéficiant de la baisse des prix de l'énergie et de solides révisions des bénéfices". Tout affaiblissement du dollar "pourrait être l'occasion de réallouer des fonds vers des classes d'actifs qui ont été sous pression au moment des élections américaines, comme la dette des pays émergents". L'or "redevient un élément de diversification utile dans les portefeuilles multi-assets", car depuis les élections américaines, "la pression à la baisse exercée sur le prix de l'or par un dollar américain fort et des taux d'intérêt réels élevés a été contrebalancée par la demande des banques centrales et des investisseurs particuliers en Chine et en Inde".

"Nouvelle année de croissance anémique" en zone euro

"La paralysie politique, la faible croissance de la productivité et la morosité de la confiance des consommateurs signifieront probablement une nouvelle année de croissance anémique en zone euro", même si "de nouvelles baisses des taux d'intérêt pourraient apporter un certain soulagement".

AllianzGI privilégie les marchés obligataires européens par rapport aux marchés américains: si "une croissance plus faible en Europe maintiendra probablement les baisses de taux intactes", la Fed "pourrait réduire les baisses de taux aux États-Unis au premier semestre, car le programme de Trump stimule la croissance intérieure".

Enfin, l'économie chinoise continue de ralentir et ses exportations sont menacées par les droits de douane américains: selon AllianzGI "de nouvelles mesures de relance monétaire et budgétaire sont probables, mais pas le grand 'bazooka' que les marchés espèrent".