2024: pas de forte reprise des marchés actions selon les gérants

(AOF) - Les gérants n’anticipent pas de forte hausse des actions en 2024. Les marchés actions en Europe qui "affichent une performance à deux chiffres" en 2023 "n'offrent que peu de potentiel de progression en 2024", affirme Ostrum, qui privilégiera "une cyclicité raisonnable" en début d'année "afin de ne pas trop subir les conséquences du ralentissement en cours". BNY Mellon souligne pour sa part que parallèlement, la hausse des rendements obligataires "pose un problème de valorisation pour les actions".

"Si les risques qui pèsent sur les actions américaines en 2024 ont reculé grâce à la baisse de l'inflation, l'incertitude macroéconomique reste élevée et devrait empêcher une reprise vigoureuse en 2024" pour ces actifs, juge BNY Mellon.

Jugeant pour sa part que "du côté des marchés actions, la tendance devrait rester positive en 2024", Indosuez Wealth Management cite trois thèmes clés qui devraient dominer le marché, à savoir l'intelligence artificielle, emmenée par les "7 Magnifiques" (Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon) et leur résistance à la hausse des taux, ainsi que la transition énergétique et la démondialisation.

"La nature de la diffusion des technologies signifie qu'il y aura probablement de nombreux bénéficiaires de l'IA en dehors des leaders du marché de 2023" ou "Sept Magnifiques" affirment les analystes de Janus Henderson. Ils ajoutent que "la qualité ne se limite pas à quelques méga-capitalisations riches en liquidités". "Un grand nombre des 493 autres entreprises du S&P 500 ainsi que des indices mondiaux possèdent des caractéristiques défensives similaires", concluent-ils.

"Si l'IA a été un moteur important pour le rendement des actions dans le secteur technologique cette année, nous pensons que l'enthousiasme pour les entreprises qui peuvent bénéficier de l'IA générative doit s'accompagner d'une discipline stricte en matière d'évaluation", développe Matthew Benkendorf (Vontobel).

BNP Paribas AM envisage un "rebond durable" des actions chinoises en 2024, jugeant que la transformation structurelle du pays "semble être sur la bonne voie et devrait représenter un sujet à long terme pour les investisseurs".