Les matières premières "peuvent également servir de couverture contre les pics d'inflation, la croissance inattendue de la Chine et les chocs géopolitiques"

(AOF) - "Il est temps de déployer des liquidités, en profitant des rendements obligataires avant qu'ils ne soient eux aussi tirés vers le bas, et de rechercher de la valeur dans les actions et sur d'autres marchés". C’est ce qu’affirme le comité d'allocation d'actifs de Neuberger Berman dans ses perspectives pour le premier trimestre 2024. "Le ralentissement de la croissance nous incite à la prudence lorsque les valorisations sont élevées", ajoute-t-il, précisant qu’il privilégie "les titres à la traîne qui avaient anticipé une récession, comme les petites entreprises américaines".

2024: Neuberger Berman cible matières premières et PME américaines

