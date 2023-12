2024: le Moyen-Orient et Taiwan sont à surveiller selon Jupiter AM

(AOF) - Quels sont "les points chauds géopolitiques potentiels que les investisseurs en obligations souveraines mondiales devraient surveiller en 2024 ?" Selon Vikram Aggarwal, gérant de portefeuille chez Jupiter AM, ‘les tensions au Moyen-Orient et les relations entre la Chine et les États-Unis, notamment en ce qui concerne Taïwan, sont les deux facteurs majeurs".

"La remise en cause de la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale n'est qu'une manifestation des tensions entre les États-Unis et la Chine ", estime le gérant. Une victoire du parti favorable à Pékin lors des élections taïwanaises de janvier 2024" réduirait la probabilité à court terme d'une action militaire de la part de la Chine". Lors des élections américaines, "les Républicains se positionneront comme étant farouchement anti-Chine lors des élections, et la dernière chose que les Démocrates voudront, c'est d'apparaître doux envers la Chine".

D'autre part "tout débordement des combats au-delà de Gaza ou toute détérioration des relations diplomatiques entre les régimes arabes locaux et l'Occident pourrait entraîner une perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale."

Dans le cas des risques liés à la Chine et à Taïwan, les CDS souverains chinois se négocient actuellement à environ 60 points de base, ce qui en fait selon lui "un moyen très peu coûteux de se couvrir contre d'éventuelles sanctions financières en cas d'escalade militaire "d'autant que " si cela se produit, ces CDS produiront des rendements très élevés".

Enfin, les CDS souverains de l'Arabie saoudite et d'Abu Dhabi "sont également faiblement valorisés et constituent des couvertures rentables contre une nouvelle escalade dans la région du Moyen-Orient".