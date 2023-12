2024: Janus Henderson plaide pour les actions mais "sur la défensive"

(AOF) - "Même si le cycle des taux d'intérêt a atteint son point haut, l'économie mondiale est confrontée à des obstacles ", prévoient les analystes de Janus Henderson, citant notamment le marché du travail américain ralentissant et d'autres moteurs de croissance disparaissant. Pour eux, les bénéfices "seront probablement soumis à une pression supplémentaire en 2024", "la consommation et les investissements des entreprises s'ajustant en fonction d'un coût du capital plus élevé".

Ils s'attendent à ce qu'une "récession profonde soit évitée", de sorte que les investisseurs auront la possibilité de maintenir leur exposition aux actions, mais "en restant sur la défensive et en accordant la priorité à la qualité".

"La nature de la diffusion des technologies signifie qu'il y aura probablement de nombreux bénéficiaires de l'IA en dehors des leaders du marché de 2023" ou "Sept Magnifiques" ( Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla et Nvidia), affirment les analystes de Janus Henderson. Ils ajoutent que "la qualité ne se limite pas à quelques méga-capitalisations riches en liquidités". "Un grand nombre des 493 autres entreprises du S&P 500 ainsi que des indices mondiaux possèdent des caractéristiques défensives similaires ", concluent-ils.

La concentration du marché "souvent induite par des stratégies passives pondérées en fonction de la capitalisation" "a laissé de nombreuses sociétés attrayantes avec des anomalies de valorisation" : c'est pourquoi les investisseurs "peuvent accéder aux mêmes thèmes durables et caractéristiques défensives qui les ont bien récompensés en 2023, mais à des valorisations plus intéressantes".

Faute de récession profonde, "les actions aux plus faibles multiples sont plus susceptibles d'enregistrer une reprise de ces derniers", le marché cherchant à surmonter l'obstacle d'une économie en décélération plutôt que de capituler sous l'effet d'une contraction économique soutenue.