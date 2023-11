2024: Columbia Threadneedle dessine un "scénario intermédiaire" entre récession et inflation

(AOF) - A l’orée de l’année 2024, il faut "trouver le juste équilibre entre incertitudes et optimisme". C’est ce qu’affirme William Davies, Global Chief Investment Officer chez Columbia Threadneedle Investments dans une note publiée ce jour. Pour lui "les dangers les plus importants en 2024 seront d'ordre géopolitique, car ceux-ci sont davantage susceptibles de chambouler les prévisions". Parmi ces dangers figurent notamment une escalade du conflit au Moyen-Orient et une montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Les élections américaines "constituent elles aussi un facteur d'incertitude", estime l'analyste : "il est difficile de prévoir quelles seront les conséquences éventuelles sur les marchés, et c'est précisément là le problème " car "les marchés ont horreur de l'incertitude".

"Sur le plan obligataire", trouver un équilibre signifierait "se tourner vers des bons du Trésor américain à moyen ou long terme et des obligations d'entreprises investment grade, qui offrent des rendements intéressants" ou encore "des obligations à haut rendement, qui s'avèrent attrayantes avec des taux de près de 10%".

S'agissant des actions, "les performances devraient se redresser et les segments qui n'ont pas connu les rallyes observés dans les secteurs les plus solides pourraient être plus attrayants".

"L'économie semble évoluer sur une trajectoire caractérisée par une croissance modérée ou en perte de vitesse, une baisse de l'inflation et des taux élevés" résume l'analyste, estimant que les investisseurs "ont tout intérêt à se préparer à un scénario intermédiaire" entre "une grave récession liée à la persistance de taux élevés" et "une remontée de l'inflation sous l'effet d'un redressement durable de l'économie".