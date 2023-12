2024: BNY Mellon voit l'inflation core au-dessus des 2%

(AOF) - "Le potentiel d'assouplissement monétaire des banques centrales reste limité" et "l’inflation sous-jacente devrait se maintenir au-dessus des 2% dans les économies développées". C’est ce qu’affirme Insight Investment, société d’investissement affiliée de BNY Mellon Investment Management, dans ses perspectives 2024. "Ceci devrait logiquement profiter aux marchés obligataires, notamment le high yield, qui devrait afficher des rendements supérieurs aux 6-8% habituellement observés à long terme sur les actions", précise-t-elle.

"Un taux neutre plus élevé signifie que la politique n'est pas aussi restrictive qu'on peut le penser", souligne le gérant. "À plus long terme, si les économies connaissent une reprise cyclique, les banques centrales auront probablement du mal à relever les taux d'intérêt à des niveaux suffisamment restrictifs pour véritablement maîtriser l'inflation, car l'impact sur les prix des actifs en général deviendrait politiquement intolérable .

Une inflation sous-jacente qui s'établirait au-dessus des 2% "devrait créer un dilemme pour les banques centrales, alors que le chômage augmente et que les appels à une politique plus souple se multiplient". Certaines pourraient s'avérer beaucoup plus disposées à adapter leurs cadres politiques à cette nouvelle réalité que les investisseurs ne le croient actuellement, permettant ainsi à l'inflation de se maintenir à des niveaux plus élevés que par le passé .

Insight Investment cible le "High Yield": "Pour la première fois depuis des années, le haut rendement est à la hauteur de son nom, offrant des niveaux de revenus très élevés à un moment où les défauts de paiement devraient rester limités", souligne le gérant. "Cela signifie qu'il est désormais possible de garantir contractuellement des rendements supérieurs aux 6-8% habituellement observés à long terme sur les actions".

"La hausse des rendements pose un problème de valorisation pour les actions". Si "pendant de nombreuses années, les taux très bas ont alimenté un discours ‘Tina' ("There Is No Alternative") concernant la détention d'actions ", "nous nous dirigeons désormais vers un discours ‘Taba' "(" There Are Better Alternatives").