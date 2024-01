2023, une année record pour les batailles d'actionnaires, selon la banque Lazard

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

Les actionnaires activistes n'ont jamais mené autant de campagnes qu'en 2023 pour influencer la stratégie d'une entreprise, notamment en Europe, selon le rapport annuel de la banque Lazard publié lundi.

Le géant minier Glencore, Disney, Starbucks, l'entreprise informatique Atos, le groupe de défense italien Leonardo... les batailles entre actionnaires ont agité de nombreuses entreprises en 2023.

Avec 252 campagnes actionnariales recensées, l'année est la plus active selon Lazard, dépassant de peu 2018. Les records enregistrés en Europe (69) et en Asie (44) ont plus que compensé le repli aux Etats-Unis, qui reste néanmoins toujours la région la plus active (133).

Notamment, "le quatrième trimestre a établi un nouveau record" avec 87 campagnes comptabilisées, une performance qui s'explique en partie par un phénomène de rattrapage après un troisième trimestre assez calme.

L'activisme actionnarial est une pratique qui consiste pour un actionnaire minoritaire à tenter d'influencer sur la gouvernance ou la stratégie de l'entreprise, avec notamment l'espoir de soutenir son cours de Bourse.

Le bond en 2023 est permis par la multiplicité des activistes: si les traditionnels fonds d'investissement Eliott, Starboard Value, ou encore Bluebell figurent parmi les plus actifs, 183 actionnaires différents ont lancé des campagnes, un record.

"De nombreux fonds alternatifs [hedge funds] plus petits ont démontré leur volonté d'être aussi prolifiques que leurs concurrents plus importants" souligne également Lazard.

Les actionnaires récalcitrants ont de plus été efficaces: près d'un tiers des sièges des conseils d'administration ont été remportés par des activistes lors de ces luttes, une proportion qui monte à 83% en Europe.