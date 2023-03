2023 : le grand retour des petites et moyennes valeurs ?

L'environnement macroéconomique semble désormais beaucoup plus favorable au segment des Small & Mid caps. Nos experts en la matière reviennent sur les éléments qui devraient alimenter le rattrapage de la classe d'actifs cette année.

Des niveaux de valorisation de nouveau attractifs

Suite à un parcours boursier difficile en 2022, la valorisation des small et mid caps nous semble désormais particulièrement attractive, non seulement en absolu mais également en relatif. On constate d'ailleurs que les petites capitalisations se paient actuellement avec une décote historique par rapport aux large caps. Cette décote est d'autant plus intéressante pour les small et mid caps que leur croissance bénéficiaire devrait toujours surperformer celle des large caps.

Grandes gagnantes des rebonds d'activité

Les petites et moyennes valeurs bénéficient d'une capacité de rebond significative en sortie de récession. Historiquement, le segment a en effet toujours eu tendance à surperformer dans les phases de reprise économique. Nous sommes convaincus qu'il vaut mieux s'y repositionner dans les phases de récession, dans une optique d'investissement à moyen-long terme, et ne pas passer à côté d'une partie du chemin de performance lorsque tous les indicateurs seront revenus dans le vert.

Le point de bascule

Le contexte macroéconomique est désormais plus favorable qu'il y a quelques mois et l'on peut d'ores et déjà voir les premiers signaux d'inflexion qui pourraient alimenter un rebond plus durable : la décélération de l'inflation et, avec elle, l'inflexion potentielle du discours des banques centrales afin de ne pas embarquer les économies dans des récessions trop marquées ; la détente sur les prix de l'énergie en Europe et le changement de la politique chinoise dans la gestion du Covid.

Jouer la reprise avec Sycomore Sélection Midcap

Lancée en août 2020, la stratégie que nous mettons en œuvre via le fonds Sycomore Sélection Midcaps – qui investit principalement dans des capitalisations boursières comprises entre 1 et 7 milliards d'euros de l'Union Européenne – nous semble bien positionnée pour jouer la reprise. Dans le contexte actuel, nous privilégions un positionnement orienté « croissance à valorisation raisonnable » : nous sommes particulièrement attentifs aux multiples de valorisation, et avons profité, à l'automne 2022, de points d'entrée attractifs sur des entreprises aux fondamentaux solides.

Le portefeuille présente également un biais industriel important qui devrait jouer en notre faveur, le secteur de l'industrie bénéficiant d'une forte capacité de rebond. Nous restons néanmoins très sélectifs et concentrons nos investissements sur des acteurs bénéficiant d'un fort pouvoir de fixation des prix.

Notre processus d'investissement nous amène à penser la répartition du portefeuille au regard de son exposition aux grandes thématiques durables. Nous sommes particulièrement exposés à la transition énergétique, dont la dynamique sera entretenue par la nécessité de réduire à la fois notre consommation d'énergie, notre dépendance aux énergies fossiles et nos émissions de CO2 – via des acteurs des énergies renouvelables mais aussi de l'électrification. Au sein du secteur des matières premières, nous privilégions les sociétés engagées dans la gestion durable des ressources et l'économie circulaire.

« Depuis sa réorientation il y a maintenant 3 ans, notre stratégie a su démontrer une belle réactivité dans des conditions de marchés très différentes et généré de belles performances en relatif contre son indice de référence. »

Une expertise historique et une gestion réactive

Sycomore affine son expertise sur les petites et moyennes valeurs européennes depuis plus de 20 ans. Notre ambition : aller dénicher les pépites de demain, celles qui ne sont pas encore identifiées par le marché. Notre préférence se porte toujours sur des sociétés que l'on identifie comme les leaders de demain, grâce notamment à des managements de qualité. Pour créer de la valeur durable, elles sont exposées à des besoins structurels en lien avec les ODD (Objectifs de Développement Durable promus par les Nations Unies) et bénéficient selon nous d'un potentiel de croissance structurelle à long terme. C'est un élément clé dans notre sélection de valeurs, qui repose d'ailleurs très largement sur des rencontres avec les managements et des visites de sites : c'est selon nous le meilleur moyen de se rendre compte de la valeur ajoutée de l'entreprise et de ses produits/services, de son positionnement stratégique et du potentiel qu'elle présente dans le futur.

Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d'investir, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur du fonds, disponible sur notre site www.sycomore-am.com.

Les opinions et estimations données constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les assertions quant aux tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Nous pensons que l'information fournie dans cette vidéo est fiable, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. Votre attention est appelée sur le fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n'est pris par Sycomore AM quant à la réalisation de ces prévisions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les références à des secteurs spécifiques sont dans un but unique d'illustration, et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs.