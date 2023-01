2023 : Décrypter les nouvelles tendances de l’économie mondiale !

ODDO BHF On Demand, la nouvelle plateforme de vidéo à la demande du Groupe financier européen et indépendant

Rendez-vous économique et financier incontournable du début d'année, le ODDO BHF Forum prend cette année une nouvelle dimension avec le lancement du ODDO BHF Live réunissant des décideurs économiques et politiques de premier plan pour analyser les grandes tendances de l'économie mondiale à l'heure où nous vivons un changement d'époque aux implications multiples – A découvrir en direct, et via la nouvelle plateforme de vidéos à la demande ODDO BHF.

En 2022, l'agression de l'Ukraine par la Russie a conduit l'Europe à remettre en cause ses fondamentaux. Sur fond de crise climatique, l'Europe se trouve simultanément confrontée au retour de la guerre sur son territoire et à une crise énergétique sans précédent. Sur le plan économique, l'Europe doit affronter la permanence de l'inflation et définir sa place dans un nouvel ordre mondiale, marqué par une logique de confrontation et la remise en cause de la mondialisation. Selon la formule popularisée par le Chancelier allemand Olaf Scholz, l'Europe vit un changement d'époque (Zeitenwende), dont les conséquences économiques et financières auront un impact déterminant sur les décisions des investisseurs. Comment investir à l'heure du changement d'époque ?

Décrypter les nouvelles tendances de l'économie mondiale

Pour décrypter les nouvelles tendances de l'économie mondiale en 2023, des patrons d'entreprises françaises, européennes et internationales se sont réunis autour des experts de ODDO BHF à l'occasion du ODDO BHF Live, pour partager leurs analyses, parmi lesquels Catherine Mac Gregor, CEO d'ENGIE, François-Henri Pinault, PDG du Groupe Kering, Jean-Charles Decaux, Directeur général de JC Decaux, Martin Brudermüller, CEO de BASF, René Obermann, Président du Conseil d'Administration d'Airbus, ou encore Virginie Courtin, Directrice générale de Clarins.

Des décideurs politiques et des experts de renom ont également choisi ODDO BHF Live pour livrer leur vision des enjeux actuels et à venir, avec notamment : Al Gore, ancien vice-président des Etats-Unis et Prix Nobel de la Paix 2007, Sigmar Gabriel, ancien ministre des affaires étrangères et vice-chancelier allemand, Michel Barnier, ancien ministre et commissaire européen, Nicole Notat, présidente de l'Association Coup de Pouce, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF ou encore Daniela Schwarzer, directrice Europe de la Open Society Foundation.

Investir à l'heure du changement d'époque

Les discussions et les échanges sont articulés autour de sept thématiques principales : Europe, transition énergétique, relation internationales, économie mondiale, impact investing, changement climatique et politique de sécurité. Selon Philippe Oddo, Associé Gérant du Groupe ODDO BHF, « cette nouvelle édition du ODDO BHF Forum s'annonce en tous points exceptionnelle car elle intervient à un moment charnière. Nous sommes en effet en train d'assister au début d'une nouvelle ère, un changement de paradigme dont toutes les implications ne sont pas encore connues et méritent d'être interrogées : en matière de politique énergétique évidemment, mais également de climat, de commerce international, de défense ou encore de la place de l'Europe dans le monde. Quels nouveaux équilibres vont se mettre en place ? Quels impacts en matière d'investissements et d'allocation des ressources ? ».

Les vidéos de certains intervenants du ODDO BHF Live sont disponibles en exclusivité sur le nouvelle plateforme ODDO BHF video-on-demand