2022 marque la fin du portefeuille modèle 60/40 selon BlackRock

(NEWSManagers.com) - « Préparez-vous à davantage de volatilité, à vivre avec l’inflation en attendant que les banques centrales fassent pivoter leurs stratégies et positionnez-vous sur la transition net-zéro ». C’est en substance le message adressé hier par Jean Boivin, directeur de l’institut de recherche du plus gros gestionnaire du monde BlackRock, et ses experts lors de la présentation à la presse, ce lundi, des vues du BlackRock Investment Institute pour le second semestre 2022.

Pour Jean Boivin, qui évoque « un nouveau régime », fini la Grande Modération qui a eu cours depuis les années 1980 et désigne cette période désormais révolue de stabilité et de déclin de la volatilité et de l’inflation. « L’inflation n’est pas l’élément central mais un symptôme d’un changement de régime qui a débuté il y a deux ans. Ces 40 dernières années, il était plus facile pour les banques centrales de stabiliser l’économie et l’inflation. Aujourd’hui, c’est fini. » Ce nouveau régime oppose aux banquiers centraux la nécessité de trouver un compromis entre écraser la croissance économique ou vivre avec l’inflation, compromis qu’ils se refusent encore à admettre mais qui pourrait les amener à faire pivoter leurs politiques d’ici 2023. Dans un sens ou dans l’autre, les victimes ne seront pas les mêmes. Les actions souffriront si les hausses de taux des banques centrales ralentissent la croissance. Les prix des obligations chuteront si les banques centrales tolèrent plus d’inflation. BlackRock exclut l’hypothèse d’un marché haussier durable favorable en même temps aux actions et aux obligations.

La situation actuelle signe aussi la fin du portefeuille modèle investi à 60% en actions et à 40% en obligations. Wei Li, responsable mondial de la stratégie d’investissement de BlackRock, souligne que « 2022 est la pire année pour une allocation 60/40 depuis cent ans ». « Nous ne pouvons plus nous reposer sur les obligations gouvernementales comme c’était le cas avant. L’allocation doit être plus dynamique et agile et l’ajustement des portefeuilles plus fréquent. Un portefeuille 60/40 n’aidera pas à tirer profit des revirements des marchés », poursuit-elle.

Préférence pour le crédit à court-terme

Dans ses vues stratégiques à cinq ans et plus, BlackRock surpondère les actions et sous-pondère le crédit et les obligations souveraines. A l’inverse, dans ses vues tactiques (6-12 mois), la firme sous-pondère les actions – en particulier celles des pays développés, les américaines en tête – et les obligations d’Etat mais surpondère légèrement le crédit. Côté actifs privés, BlackRock prévient que les valorisations ne resteront pas immunes au nouveau régime. Le gestionnaire privilégie le crédit privé, notamment la dette à taux variable à l’instar des prêts aux sociétés de petite et moyenne taille.

Sur la transition net-zéro, Alex Brazier, directeur adjoint du BlackRock Investment Institute, entrevoit deux problèmes que les marchés doivent gérer : le risque lié à la transition climatique n’est pas encore tout à fait « pricé » et des périodes de forte volatilité pourraient survenir si la production énergétique intensive en carbone diminue plus vite que n’augmente la production faiblement carbonée. BlackRock anticipe des périodes de sous-performances en portefeuille liées à la décarbonation.

Le choc énergétique résultant des tensions géopolitiques avec la Russie pourrait faire « pivoter » la Banque centrale européenne plus tôt que la Réserve fédérale dans le compromis entre croissance et inflation. Selon Alex Brazier, ce choc énergétique pourrait donner de l’élan à la mise en œuvre de la transition énergétique en Europe. « Les taux de la BCE vont monter mais ils ne monteront pas bien haut avant le pivot de la BCE », prédit-il.