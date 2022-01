2022 : l'année des «smallcaps»

Une hausse de 28,7% en douze mois pour le CAC 40. (© Fotolia)

Les grandes valeurs ont surperformé en 2021. C'est le moment d'acheter des petites sociétés cotées à la Bourse de Paris.

Malgré quelques à-coups en fin d'année, le CAC 40 a terminé 2021 de bien belle manière, avec une hausse de 28,7% en douze mois, soit la meilleure performance annuelle depuis 1999.

Des belles valeurs dites de croissance se sont classées parmi les meilleures performances de l'exercice passé, accentuant leur écart de valorisation sur le reste du marché: Hermès (+74,6%), Capgemini (+70%), Eurofins Scientific (+58,5%), Dassault Systèmes (+57,4%), Essilorluxottica (+47,9%), Teleperformance (+44,5%), LVMH (+42,3%), Pernod Ricard (+34,9%) et L'Oréal (+34,2%).

En queue de peloton, on retrouve trois entreprises pénalisées par leurs acquisitions récentes : Worldline (-38%), Alstom (-32,5%) et Bouygues (-6,4%), plus d'autres valeurs sensibles à la conjoncture comme Renault (-14,6%), Safran (-7,2%) et Unibail-Rodamco-Westfield (-4,6%).

Anticipation

Animés par l'anticipation d'un ralentissement à venir de l'activité des entreprises, les investisseurs professionnels ont privilégié depuis l'été dernier des sociétés qui n'en souffriraient pas ou peu.

Le maintien des taux réels (taux nominaux moins inflation anticipée) en territoire négatif,