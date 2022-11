2022 : Annus horribilis pour la Tech

Monthly Investment Brief - Novembre 2022

-39,8% pour l'IGV (ETF du secteur Logiciels US), -39,2 % pour le SOX (l'Indice de Philadelphie sur des semiconducteurs américains), -42,4% pour l'indice de la Tech à Hong Kong. 2022 peut d'ores et déjà être qualifié d'annus horribilis pour le secteur mondial de la technologie, après, il faut le dire, plusieurs années d'insolentes performances.



Chaque segment du secteur aura traversé une longue et lancinante phase de baisse en 2022 qui s'est terminée par une capitulation violente. Ce furent d'abord les actions technologiques chinoises, les Semiconducteurs, puis les GAFAM et enfin les Logiciels qui ont connu leur capitulation sur la séance du 4 novembre 2022.

Cette baisse historique du secteur Technologies s'inscrit dans un mouvement plus large de rotation sectorielle. Les flux sortent de la Tech (et en particulier des GAFAM) pour aller dans deux types de secteurs :

Les secteurs cycliques (Energie, Financières et Industrielles).

Les secteurs défensifs : les secteurs dont les résultats anticipés sont relativement préservés en période de récession (la Pharmacie et l'Alimentation).

La question est maintenant de savoir si nous sommes confrontés à un long cycle de sous-performance ou si les valeurs technologiques redeviennent attractives.

Nous identifions des raisons d'être plus constructifs à partir de maintenant :

Les segments qui ont capitulé en premier (Tech Chinoise et Semiconducteurs) rebondissent.

Certaines sociétés de semi-conducteurs ont déjà révisé leurs prévisions à trois reprises et présentent désormais un niveau d'attentes plus raisonnable.

Les valorisations sont revenues à des niveaux attractifs pour un investisseur qui a un horizon d'investissement long. Il n'est par exemple pas rare d'analyser des sociétés présentant des niveaux de croissance à deux chiffres mais affichant des valorisations proches de celles du secteur Télécoms.

Les fondamentaux du secteur restent excellents et aucun indicateur avancé n'indique un retournement à venir du super cycle des semiconducteurs.

