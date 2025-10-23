2 principes à suivre pour investir sans perdre de temps

AMUNDI

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1- Se faire accompagner par un professionnel

Un conseiller financier, c'est un professionnel qui est là pour vous guider dans vos choix d'investissement. Son rôle est notamment de :

Comprendre vos objectifs : souhaitez-vous acheter votre résidence principale ? Préparer votre retraite ? Financer les études de vos enfants ? À chaque projet sa propre stratégie d'investissement !

souhaitez-vous acheter votre résidence principale ? Préparer votre retraite ? Financer les études de vos enfants ? À chaque projet sa propre stratégie d'investissement ! Analyser votre profil de risque : celui-ci permet d'évaluer votre tolérance aux risques en fonction de facteurs tels que votre âge, vos objectifs ou encore votre horizon de placement et de vous proposer une stratégie d'investissement adaptée.

celui-ci permet d'évaluer votre tolérance aux risques en fonction de facteurs tels que votre âge, vos objectifs ou encore votre horizon de placement et de vous proposer une stratégie d'investissement adaptée. Vous conseiller les solutions les plus adaptées : par exemple, pour financer un projet de long terme, il est probable que votre conseiller vous propose d'investir une partie de votre épargne en actions, car elles peuvent offrir un rendement intéressant à long terme.

(...)

Découvrez la suite dans l'infographie ci-dessous et visitez notre page web dédiée pour en savoir plus :