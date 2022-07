1er semestre 2022 - Bonne croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA

> Chiffre d’affaires du 1er semestre en hausse de 12 %

>> Bonne progression du chiffre d’affaires de la loterie (+17 %), la totalité des points de vente étant ouverts en 2022 alors que 10 % d’entre eux étaient fermés au 1er semestre 2021

>> Evolution du chiffre d’affaires des paris sportifs (-5 %), liée à une base de comparaison 2021 élevée (UEFA Euro 2020), en attendant la Coupe du Monde de football de la FIFA en fin d’année

>> Bonne dynamique des mises en point de vente (+10 %) et des mises en ligne (+9 %), qui représentent 12 % des mises totales

>>> Rebond des mises de la loterie en ligne au 2e trimestre, de +31 % par rapport au 2e trimestre 2021, soit +14 % sur le semestre, porté par la croissance du nombre de joueurs



> Renforcement des engagements RSE, notamment des actions de prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs



> EBITDA de 308 millions d’euros (+18 %), soit une marge de 25,4 % comparée à 24,1 % au 1er semestre 2021



> Accélération du développement de l’activité Paiement et Services avec les acquisitions de Aleda et de L’Addition