17Capital clôture son fonds Strategic Lending Fund 6 à 5,5 milliards de dollars

(AOF) - 17Capital, société de gestion de dette privée spécialisée dans le financement basé sur la valeur d’actifs pour l’industrie du private equity, annonce le closing final du fonds 17Capital Strategic Lending Fund 6, avec environ 5,5 milliards de dollars d’engagements, incluant les véhicules de co-investissement et affiliés. Ce fonds succède à 17Capital Fund 5, qui avait levé 2,9 milliards de dollars en juillet 2021, et figure parmi les cinq plus importants fonds de dette privée levés en 2025. Depuis sa création, 17Capital a levé 19 milliards de dollars.

Le Fonds 6 a déjà engagé 2,5 milliards de dollars dans dix investissements, répartis équitablement entre les États-Unis et l'Europe. Il constitue le dernier véhicule de la stratégie Strategic Lending de 17Capital, qui propose des solutions de financement flexibles et non dilutives aux sociétés de gestion (GPs), afin de financer des engagements plus importants, la croissance des franchises, des opérations de consolidation ou des plans de succession.