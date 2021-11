14 actions à acheter après les records du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice phare parisien a dépassé son sommet absolu du 4 septembre 2000 le 3 novembre dernier. Depuis il a enchaîné les records, inscrivant un nouveau pic historique le 5 novembre à 7.063,40 points. Découvrez nos conseils boursiers sur 25 actions.

Semaine historique à la Bourse de Paris.

Rassuré par les banques centrales, par des publications d'entreprises et par les bons résultats d'un nouveau traitement contre le Covid-19, le CAC 40 a inscrit un nouveau record absolu le 5 novembre à 7.063,40 points. L'indice gagne désormais plus de 26% depuis le début de l'année, 37% en trois ans et 57% en cinq ans.

Dans ce contexte euphorique, découvrez nos conseils sur 25 actions. Nous en recommandons 14 à l'achat, 2 à la vente et 9 sont à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Airbus, BNP Paribas, Sanofi, Société Générale, TotalEnergies, Veolia...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 25 actions Bio-UV

Le spécialiste de la désinfection de l’eau et des surfaces par ultraviolet va acquérir Corelec, l’expert toulousain des solutions de traitement de l'eau de piscine par électrolyse de sel. Avec ce rachat, Bio-UV étoffe sa gamme de technologies et renforce l’activité de sa branche terrestre (53% du chiffre d’affaires). L’opération sera bouclée au plus tard le 9 novembre. Achetez

Capgemini

Le titre a bondi de 6% le jour de la publication d’un point d’activité trimestriel meilleur que prévu, retrouvant un sommet de 21 ans. Les investisseurs ont salué le relèvement des objectifs annuels,