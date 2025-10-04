137 militants de la flottille pour Gaza renvoyés à Istanbul

Cent trente-sept militants pro-palestiniens qui se trouvaient à bord de la flottille Global Sumud pour Gaza, dont 36 ressortissants turcs, devaient rejoindre Istanbul par avion samedi en milieu d'après-midi après leur expulsion par Israël, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.

Des ressortissants des Etats-Unis, des Emirats arabes unis, d'Algérie, du Maroc, d'Italie, du Koweït, de Libye, de Malaisie, de Mauritanie, de Suisse, de Tunisie et de Jordanie figurent parmi les passagers du vol, ont précisé des sources au sein du ministère.

L'avion de Turkish Airlines était attendu vers 15h40 (12h40 GMT) à l'aéroport d'Istanbul, a indiqué le ministère.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que 26 ressortissants italiens se trouvaient à bord et que 15 autres devaient être expulsés la semaine prochaine par Israël, avec des militants d'autres pays.

Plusieurs dizaines de ressortissants français, dont des élus de la France insoumise, ont participé à l'initiative.

Comprenant une quarantaine de bateaux, la flottille avait pris la mer à la fin août pour tenter de forcer le blocus naval israélien de la bande de Gaza et acheminer de l'aide humanitaire. La plupart des navires ont été interceptés jeudi par la marine israélienne.

(Rédigé par Ece Toksabay à Ankara, avec Alvise Armellini in Rome; version française Jean-Stéphane Brosse)