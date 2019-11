123 IM affiche ses ambitions sur le marché institutionnel

(NEWSManagers.com) - Deux ans à peine après l'arrivée de Vincent Chabriel en tant que responsable de la clientèle institutionnelle, 123 IM, toujours très actif sur le family office mais beaucoup moins sur l'offre défiscalisée, estime avoir transformé l'essai sur le marché de la gestion institutionnelle française. " Avec l'abandon des produits défiscalisés, un rééquilibrage était nécessaire pour que l'activité de 123 IM continue de reposer sur deux jambes. Nous avons ces deux dernières années construit une offre institutionnelle qui nous permette de compenser l'offre défiscalisée" , a souligné ce 5 novembre Xavier Anthonioz, président de 123 IM, à l'occasion d'un point de presse.

Après avoir collecté seulement 15 millions d'euros l'an dernier auprès de la clientèle institutionnelle, 123 IM devrait cette année enregistrer des engagements d'environ 110 millions d'euros, dont une soixantaine de millions d'euros dans l'OPPCI Silver Eco. Et la collecte totale, avec les family offices et les investisseurs privés, devrait atteindre quelque 200 millions d'euros, lui permettant ainsi de retrouver le rythme de collecte d'environ 150 millions d'euros de ces dernières années. Les actifs gérés s'élevaient à 1,1 milliard d'euros début 2019, dont 500 millions émanant des family offices.

Xavier Anthonioz reconnaît que le contexte est plutôt favorable pour intéresser une clientèle institutionnelle toujours à la recherche de rendement dans un environnement de taux durablement bas et un cadre réglementaire contraignant. La société de gestion a ainsi développé une offre dans l'immobilier de rendement et le financement en dette privée des PME. Mais en restant fidèle à son " ADN patrimonial" , a relevé Vincent Chabriel. L'offre exploite le savoir-faire de la société sans s'aventurer sur de nouveaux segments, comme celui du mid cap, un moment envisagé. " Nous n'avons pas fait l'erreur de changer de métier et nous restons sur le segment des small caps que nous connaissons bien" , a expliqué Xavier Anthonioz.

Dans la nouvelle offre à destination spécifiquement des institutionnels, le fonds Impact Senior, dédié aux Ehpad, a déjà collecté 40 millions d'euros. Il devrait faire l'objet d'un premier closing à la fin de l'année. Le fonds vise un encours total de 80 à 100 millions d'euros. Le fonds immobilier 123 SilverEco, dédié aux résidences services seniors, qui a fait un premier closing à 35 millions d'euros, compte désormais environ 60 millions d'euros d'engagements, avec un deuxième closing programmé autour de 80 millions d'euros et un objectif d'encours final autour de 120 millions d'euros.

Parmi les autres produits qui visent également les institutionnels, le fonds Linksport Capital dédié au sport, à la santé et au bien-être, a fait un premier closing à 10 millions d'euros avec un objectif de taille de 30 millions d'euros. Le fonds Unipharma, spécialisé dans la santé, a fait un premier closing à 10 millions d'euros et le fonds 123 Cybersécurité, qui vise un encours de 30 millions d'euros, a fait un premier club deal de 10 millions d'euros qui peut ensuite être transformé en fonds.

Pour compléter cette offre, 123 IM envisage de lancer dans le courant de l'année prochaine un fonds dédié à l'hôtellerie ainsi qu'un autre fonds immobilier de rendement. Un autre fonds santé pourrait également voir le jour.