11 États américains demandent au ministère de la justice d'examiner en profondeur l'accord entre Netflix et Warner Bros

Onze procureurs généraux d'États américains demandent au ministère américain de la Justice de procéder à un examen approfondi de l'offre de Netflix d'acquérir les studios et les actifs de streaming de Warner Bros, estimant que l'opération menace la domination des États-Unis dans le domaine du cinéma.