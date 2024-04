Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 1000mercis: RNPG augmenté de moitié en 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - 1000mercis publie un résultat net part du groupe (RNPG) augmenté de moitié à 3,3 millions d'euros au titre de 2023, ainsi qu'une marge d'exploitation en amélioration de trois points à 5% pour un chiffre d'affaires de 72,8 millions, en baisse de 5%.



La baisse de l'activité s'explique par la contraction des dépenses publicitaires de clients du groupe et une intensité concurrentielle forte sur ce segment. Le secteur de la banque en particulier a connu un fort recul de ses investissements programmatiques.



Le spécialiste du data marketing précise que son conseil d'administration n'entend pas proposer de nouvelle distribution de dividende à la prochaine assemblée générale des actionnaires.





