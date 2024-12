1000mercis: retrait obligatoire le 7 janvier information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique de retrait visant 1000mercis, clôturée le 19 décembre, Positive YmpacT détenait, de concert avec Yseulys Costes et Thibaut Munier, 2.100.257 actions, soit 93,50% du capital et au moins 93,03% des droits de vote.



Portzamparc (groupe BNP Paribas), agissant pour le compte de l'initiateur, a informé l'AMF de sa décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions 1000mercis non apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires.



Le retrait obligatoire interviendra le 7 janvier 2025, au prix net de tout frais de 30 euros par action et portera sur 61.902 actions 1000mercis, soit 2,76% du capital et au plus 3,25% des droits de vote. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à sa mise en oeuvre.





Valeurs associées 1000MERCIS 30,00 EUR Euronext Paris 0,00%